- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
758
Transacciones Rentables:
596 (78.62%)
Transacciones Irrentables:
162 (21.37%)
Mejor transacción:
44.05 CHF
Peor transacción:
-32.98 CHF
Beneficio Bruto:
2 365.17 CHF (152 210 pips)
Pérdidas Brutas:
-834.29 CHF (51 198 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (156.24 CHF)
Beneficio máximo consecutivo:
156.24 CHF (16)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
5.34%
Carga máxima del depósito:
2.66%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
102
Tiempo medio de espera:
25 minutos
Factor de Recuperación:
18.11
Transacciones Largas:
355 (46.83%)
Transacciones Cortas:
403 (53.17%)
Factor de Beneficio:
2.83
Beneficio Esperado:
2.02 CHF
Beneficio medio:
3.97 CHF
Pérdidas medias:
-5.15 CHF
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-32.99 CHF)
Pérdidas máximas consecutivas:
-84.51 CHF (3)
Crecimiento al mes:
32.92%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 CHF
Máxima:
84.51 CHF (2.64%)
Reducción relativa:
De balance:
3.78% (81.32 CHF)
De fondos:
1.63% (34.87 CHF)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|758
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|101K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +44.05 CHF
Peor transacción: -33 CHF
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +156.24 CHF
Pérdidas máximas consecutivas: -32.99 CHF
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
36 USD al mes
106%
0
0
USD
USD
2.1K
CHF
CHF
8
99%
758
78%
5%
2.83
2.02
CHF
CHF
4%
1:500