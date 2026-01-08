SeñalesSecciones
Marco Hildbrand

Gondo Slow

Marco Hildbrand
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
36 USD al mes
incremento desde 2025 106%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
758
Transacciones Rentables:
596 (78.62%)
Transacciones Irrentables:
162 (21.37%)
Mejor transacción:
44.05 CHF
Peor transacción:
-32.98 CHF
Beneficio Bruto:
2 365.17 CHF (152 210 pips)
Pérdidas Brutas:
-834.29 CHF (51 198 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (156.24 CHF)
Beneficio máximo consecutivo:
156.24 CHF (16)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
5.34%
Carga máxima del depósito:
2.66%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
102
Tiempo medio de espera:
25 minutos
Factor de Recuperación:
18.11
Transacciones Largas:
355 (46.83%)
Transacciones Cortas:
403 (53.17%)
Factor de Beneficio:
2.83
Beneficio Esperado:
2.02 CHF
Beneficio medio:
3.97 CHF
Pérdidas medias:
-5.15 CHF
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-32.99 CHF)
Pérdidas máximas consecutivas:
-84.51 CHF (3)
Crecimiento al mes:
32.92%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 CHF
Máxima:
84.51 CHF (2.64%)
Reducción relativa:
De balance:
3.78% (81.32 CHF)
De fondos:
1.63% (34.87 CHF)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 758
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 101K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +44.05 CHF
Peor transacción: -33 CHF
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +156.24 CHF
Pérdidas máximas consecutivas: -32.99 CHF

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
No hay comentarios
2026.01.08 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 09:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.