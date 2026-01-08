SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gondo Slow
Marco Hildbrand

Gondo Slow

Marco Hildbrand
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 36 USD por mês
crescimento desde 2025 105%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
754
Negociações com lucro:
593 (78.64%)
Negociações com perda:
161 (21.35%)
Melhor negociação:
44.05 CHF
Pior negociação:
-32.98 CHF
Lucro bruto:
2 355.19 CHF (151 562 pips)
Perda bruta:
-832.95 CHF (51 123 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (156.24 CHF)
Máximo lucro consecutivo:
156.24 CHF (16)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
6.59%
Depósito máximo carregado:
2.66%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
98
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
18.01
Negociações longas:
355 (47.08%)
Negociações curtas:
399 (52.92%)
Fator de lucro:
2.83
Valor esperado:
2.02 CHF
Lucro médio:
3.97 CHF
Perda média:
-5.17 CHF
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-32.99 CHF)
Máxima perda consecutiva:
-84.51 CHF (3)
Crescimento mensal:
32.89%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 CHF
Máximo:
84.51 CHF (2.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.78% (81.32 CHF)
Pelo Capital Líquido:
1.63% (34.87 CHF)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 754
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 101K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +44.05 CHF
Pior negociação: -33 CHF
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +156.24 CHF
Máxima perda consecutiva: -32.99 CHF

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.08 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 09:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gondo Slow
36 USD por mês
105%
0
0
USD
2.1K
CHF
8
99%
754
78%
7%
2.82
2.02
CHF
4%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.