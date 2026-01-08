- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
754
Negociações com lucro:
593 (78.64%)
Negociações com perda:
161 (21.35%)
Melhor negociação:
44.05 CHF
Pior negociação:
-32.98 CHF
Lucro bruto:
2 355.19 CHF (151 562 pips)
Perda bruta:
-832.95 CHF (51 123 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (156.24 CHF)
Máximo lucro consecutivo:
156.24 CHF (16)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
6.59%
Depósito máximo carregado:
2.66%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
98
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
18.01
Negociações longas:
355 (47.08%)
Negociações curtas:
399 (52.92%)
Fator de lucro:
2.83
Valor esperado:
2.02 CHF
Lucro médio:
3.97 CHF
Perda média:
-5.17 CHF
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-32.99 CHF)
Máxima perda consecutiva:
-84.51 CHF (3)
Crescimento mensal:
32.89%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 CHF
Máximo:
84.51 CHF (2.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.78% (81.32 CHF)
Pelo Capital Líquido:
1.63% (34.87 CHF)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|754
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|101K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +44.05 CHF
Pior negociação: -33 CHF
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +156.24 CHF
Máxima perda consecutiva: -32.99 CHF
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
36 USD por mês
105%
0
0
USD
USD
2.1K
CHF
CHF
8
99%
754
78%
7%
2.82
2.02
CHF
CHF
4%
1:500