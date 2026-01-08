SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PurcaFXEnoes
Melki Aprimasija Nugroho

PurcaFXEnoes

Melki Aprimasija Nugroho
0 inceleme
55 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real16
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
17 (29.82%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (70.18%)
En iyi işlem:
329 352.18 IDR
En kötü işlem:
-130 049.22 IDR
Brüt kâr:
2 629 491.68 IDR (156 799 pips)
Brüt zarar:
-1 812 000.07 IDR (100 204 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (945 288.75 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
945 288.75 IDR (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
1.30
Alış işlemleri:
24 (42.11%)
Satış işlemleri:
33 (57.89%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
14 341.96 IDR
Ortalama kâr:
154 675.98 IDR
Ortalama zarar:
-45 300.00 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-578 165.20 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-629 525.34 IDR (10)
Aylık büyüme:
27.23%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
578 165.20 IDR
Maksimum:
629 525.34 IDR (19.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 82
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 57K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +329 352.18 IDR
En kötü işlem: -130 049 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +945 288.75 IDR
Maksimum ardışık zarar: -578 165.20 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.08 03:05
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 0.79% of days out of the 382 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 03:05
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.79% of days out of the 382 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol