- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
17 (29.82%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (70.18%)
En iyi işlem:
329 352.18 IDR
En kötü işlem:
-130 049.22 IDR
Brüt kâr:
2 629 491.68 IDR (156 799 pips)
Brüt zarar:
-1 812 000.07 IDR (100 204 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (945 288.75 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
945 288.75 IDR (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
1.30
Alış işlemleri:
24 (42.11%)
Satış işlemleri:
33 (57.89%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
14 341.96 IDR
Ortalama kâr:
154 675.98 IDR
Ortalama zarar:
-45 300.00 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-578 165.20 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-629 525.34 IDR (10)
Aylık büyüme:
27.23%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
578 165.20 IDR
Maksimum:
629 525.34 IDR (19.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|82
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +329 352.18 IDR
En kötü işlem: -130 049 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +945 288.75 IDR
Maksimum ardışık zarar: -578 165.20 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok