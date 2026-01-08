- Wachstum
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
17 (29.82%)
Verlusttrades:
40 (70.18%)
Bester Trade:
329 352.18 IDR
Schlechtester Trade:
-130 049.22 IDR
Bruttoprofit:
2 629 491.68 IDR (156 799 pips)
Bruttoverlust:
-1 812 000.07 IDR (100 204 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (945 288.75 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
945 288.75 IDR (3)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
11 Minuten
Erholungsfaktor:
1.30
Long-Positionen:
24 (42.11%)
Short-Positionen:
33 (57.89%)
Profit-Faktor:
1.45
Mathematische Gewinnerwartung:
14 341.96 IDR
Durchschnittlicher Profit:
154 675.98 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-45 300.00 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-578 165.20 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-629 525.34 IDR (10)
Wachstum pro Monat :
27.23%
Jahresprognose:
330.39%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
578 165.20 IDR
Maximaler:
629 525.34 IDR (19.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.59% (629 525.34 IDR)
Kapital:
0.00% (0.00 IDR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|82
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
