Trade:
57
Profit Trade:
17 (29.82%)
Loss Trade:
40 (70.18%)
Best Trade:
329 352.18 IDR
Worst Trade:
-130 049.22 IDR
Profitto lordo:
2 629 491.68 IDR (156 799 pips)
Perdita lorda:
-1 812 000.07 IDR (100 204 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (945 288.75 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
945 288.75 IDR (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
1.30
Long Trade:
24 (42.11%)
Short Trade:
33 (57.89%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
14 341.96 IDR
Profitto medio:
154 675.98 IDR
Perdita media:
-45 300.00 IDR
Massime perdite consecutive:
15 (-578 165.20 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-629 525.34 IDR (10)
Crescita mensile:
27.23%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
578 165.20 IDR
Massimale:
629 525.34 IDR (19.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|82
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
