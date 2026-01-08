SegnaliSezioni
Melki Aprimasija Nugroho

PurcaFXEnoes

Melki Aprimasija Nugroho
0 recensioni
55 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real16
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
17 (29.82%)
Loss Trade:
40 (70.18%)
Best Trade:
329 352.18 IDR
Worst Trade:
-130 049.22 IDR
Profitto lordo:
2 629 491.68 IDR (156 799 pips)
Perdita lorda:
-1 812 000.07 IDR (100 204 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (945 288.75 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
945 288.75 IDR (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
1.30
Long Trade:
24 (42.11%)
Short Trade:
33 (57.89%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
14 341.96 IDR
Profitto medio:
154 675.98 IDR
Perdita media:
-45 300.00 IDR
Massime perdite consecutive:
15 (-578 165.20 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-629 525.34 IDR (10)
Crescita mensile:
27.23%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
578 165.20 IDR
Massimale:
629 525.34 IDR (19.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 82
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 57K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +329 352.18 IDR
Worst Trade: -130 049 IDR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +945 288.75 IDR
Massima perdita consecutiva: -578 165.20 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.08 03:05
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 0.79% of days out of the 382 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 03:05
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.79% of days out of the 382 days of the signal's entire lifetime.
