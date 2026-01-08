- 成长
交易:
57
盈利交易:
17 (29.82%)
亏损交易:
40 (70.18%)
最好交易:
329 352.18 IDR
最差交易:
-130 049.22 IDR
毛利:
2 629 491.68 IDR (156 799 pips)
毛利亏损:
-1 812 000.07 IDR (100 204 pips)
最大连续赢利:
3 (945 288.75 IDR)
最大连续盈利:
945 288.75 IDR (3)
夏普比率:
0.13
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
57
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
1.30
长期交易:
24 (42.11%)
短期交易:
33 (57.89%)
利润因子:
1.45
预期回报:
14 341.96 IDR
平均利润:
154 675.98 IDR
平均损失:
-45 300.00 IDR
最大连续失误:
15 (-578 165.20 IDR)
最大连续亏损:
-629 525.34 IDR (10)
每月增长:
27.23%
年度预测:
330.39%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
578 165.20 IDR
最大值:
629 525.34 IDR (19.59%)
相对跌幅:
结余:
19.59% (629 525.34 IDR)
净值:
0.00% (0.00 IDR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|82
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
最好交易: +329 352.18 IDR
最差交易: -130 049 IDR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +945 288.75 IDR
最大连续亏损: -578 165.20 IDR
