Melki Aprimasija Nugroho

PurcaFXEnoes

Melki Aprimasija Nugroho
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 27%
Exness-Real16
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
17 (29.82%)
Убыточных трейдов:
40 (70.18%)
Лучший трейд:
329 352.18 IDR
Худший трейд:
-130 049.22 IDR
Общая прибыль:
2 629 491.68 IDR (156 799 pips)
Общий убыток:
-1 812 000.07 IDR (100 204 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (945 288.75 IDR)
Макс. прибыль в серии:
945 288.75 IDR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
1.30
Длинных трейдов:
24 (42.11%)
Коротких трейдов:
33 (57.89%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
14 341.96 IDR
Средняя прибыль:
154 675.98 IDR
Средний убыток:
-45 300.00 IDR
Макс. серия проигрышей:
15 (-578 165.20 IDR)
Макс. убыток в серии:
-629 525.34 IDR (10)
Прирост в месяц:
27.23%
Годовой прогноз:
330.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
578 165.20 IDR
Максимальная:
629 525.34 IDR (19.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.59% (629 525.34 IDR)
По эквити:
0.00% (0.00 IDR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 82
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 57K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +329 352.18 IDR
Худший трейд: -130 049 IDR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +945 288.75 IDR
Макс. убыток в серии: -578 165.20 IDR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.08 07:08
Share of trading days is too low
2026.01.08 07:08
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 07:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 03:05
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 0.79% of days out of the 382 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 03:05
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.79% of days out of the 382 days of the signal's entire lifetime.
