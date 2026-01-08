- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
17 (29.82%)
Убыточных трейдов:
40 (70.18%)
Лучший трейд:
329 352.18 IDR
Худший трейд:
-130 049.22 IDR
Общая прибыль:
2 629 491.68 IDR (156 799 pips)
Общий убыток:
-1 812 000.07 IDR (100 204 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (945 288.75 IDR)
Макс. прибыль в серии:
945 288.75 IDR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
1.30
Длинных трейдов:
24 (42.11%)
Коротких трейдов:
33 (57.89%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
14 341.96 IDR
Средняя прибыль:
154 675.98 IDR
Средний убыток:
-45 300.00 IDR
Макс. серия проигрышей:
15 (-578 165.20 IDR)
Макс. убыток в серии:
-629 525.34 IDR (10)
Прирост в месяц:
27.23%
Годовой прогноз:
330.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
578 165.20 IDR
Максимальная:
629 525.34 IDR (19.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.59% (629 525.34 IDR)
По эквити:
0.00% (0.00 IDR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|82
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +329 352.18 IDR
Худший трейд: -130 049 IDR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +945 288.75 IDR
Макс. убыток в серии: -578 165.20 IDR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов