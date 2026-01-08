- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
57
Transacciones Rentables:
17 (29.82%)
Transacciones Irrentables:
40 (70.18%)
Mejor transacción:
329 352.18 IDR
Peor transacción:
-130 049.22 IDR
Beneficio Bruto:
2 629 491.68 IDR (156 799 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 812 000.07 IDR (100 204 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (945 288.75 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
945 288.75 IDR (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
57
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
1.30
Transacciones Largas:
24 (42.11%)
Transacciones Cortas:
33 (57.89%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
14 341.96 IDR
Beneficio medio:
154 675.98 IDR
Pérdidas medias:
-45 300.00 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-578 165.20 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-629 525.34 IDR (10)
Crecimiento al mes:
27.23%
Pronóstico anual:
330.39%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
578 165.20 IDR
Máxima:
629 525.34 IDR (19.59%)
Reducción relativa:
De balance:
19.59% (629 525.34 IDR)
De fondos:
0.00% (0.00 IDR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|82
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
