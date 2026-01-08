SeñalesSecciones
Melki Aprimasija Nugroho

PurcaFXEnoes

Melki Aprimasija Nugroho
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 27%
Exness-Real16
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
57
Transacciones Rentables:
17 (29.82%)
Transacciones Irrentables:
40 (70.18%)
Mejor transacción:
329 352.18 IDR
Peor transacción:
-130 049.22 IDR
Beneficio Bruto:
2 629 491.68 IDR (156 799 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 812 000.07 IDR (100 204 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (945 288.75 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
945 288.75 IDR (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
57
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
1.30
Transacciones Largas:
24 (42.11%)
Transacciones Cortas:
33 (57.89%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
14 341.96 IDR
Beneficio medio:
154 675.98 IDR
Pérdidas medias:
-45 300.00 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-578 165.20 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-629 525.34 IDR (10)
Crecimiento al mes:
27.23%
Pronóstico anual:
330.39%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
578 165.20 IDR
Máxima:
629 525.34 IDR (19.59%)
Reducción relativa:
De balance:
19.59% (629 525.34 IDR)
De fondos:
0.00% (0.00 IDR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 82
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 57K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.08 07:08
Share of trading days is too low
2026.01.08 07:08
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 07:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 03:05
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 0.79% of days out of the 382 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 03:05
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.79% of days out of the 382 days of the signal's entire lifetime.
