Trades:
57
Bénéfice trades:
17 (29.82%)
Perte trades:
40 (70.18%)
Meilleure transaction:
329 352.18 IDR
Pire transaction:
-130 049.22 IDR
Bénéfice brut:
2 629 491.68 IDR (156 799 pips)
Perte brute:
-1 812 000.07 IDR (100 204 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (945 288.75 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
945 288.75 IDR (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
11 minutes
Facteur de récupération:
1.30
Longs trades:
24 (42.11%)
Courts trades:
33 (57.89%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
14 341.96 IDR
Bénéfice moyen:
154 675.98 IDR
Perte moyenne:
-45 300.00 IDR
Pertes consécutives maximales:
15 (-578 165.20 IDR)
Perte consécutive maximale:
-629 525.34 IDR (10)
Croissance mensuelle:
27.23%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
578 165.20 IDR
Maximal:
629 525.34 IDR (19.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 IDR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|82
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +329 352.18 IDR
Pire transaction: -130 049 IDR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +945 288.75 IDR
Perte consécutive maximale: -578 165.20 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
