- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
17 (29.82%)
Negociações com perda:
40 (70.18%)
Melhor negociação:
329 352.18 IDR
Pior negociação:
-130 049.22 IDR
Lucro bruto:
2 629 491.68 IDR (156 799 pips)
Perda bruta:
-1 812 000.07 IDR (100 204 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (945 288.75 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
945 288.75 IDR (3)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
57
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
1.30
Negociações longas:
24 (42.11%)
Negociações curtas:
33 (57.89%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
14 341.96 IDR
Lucro médio:
154 675.98 IDR
Perda média:
-45 300.00 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-578 165.20 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-629 525.34 IDR (10)
Crescimento mensal:
27.23%
Previsão anual:
330.39%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
578 165.20 IDR
Máximo:
629 525.34 IDR (19.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.59% (629 525.34 IDR)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 IDR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|82
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +329 352.18 IDR
Pior negociação: -130 049 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +945 288.75 IDR
Máxima perda consecutiva: -578 165.20 IDR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
