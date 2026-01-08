시그널섹션
Melki Aprimasija Nugroho

PurcaFXEnoes

Melki Aprimasija Nugroho
0 리뷰
55
0 / 0 USD
0%
Exness-Real16
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
57
이익 거래:
17 (29.82%)
손실 거래:
40 (70.18%)
최고의 거래:
329 352.18 IDR
최악의 거래:
-130 049.22 IDR
총 수익:
2 629 491.68 IDR (156 799 pips)
총 손실:
-1 812 000.07 IDR (100 204 pips)
연속 최대 이익:
3 (945 288.75 IDR)
연속 최대 이익:
945 288.75 IDR (3)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
57
평균 유지 시간:
11 분
회복 요인:
1.30
롱(주식매수):
24 (42.11%)
숏(주식차입매도):
33 (57.89%)
수익 요인:
1.45
기대수익:
14 341.96 IDR
평균 이익:
154 675.98 IDR
평균 손실:
-45 300.00 IDR
연속 최대 손실:
15 (-578 165.20 IDR)
연속 최대 손실:
-629 525.34 IDR (10)
월별 성장률:
27.23%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
578 165.20 IDR
최대한의:
629 525.34 IDR (19.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 IDR)
자본금별:
0.00% (0.00 IDR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDm 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDm 82
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDm 57K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +329 352.18 IDR
최악의 거래: -130 049 IDR
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +945 288.75 IDR
연속 최대 손실: -578 165.20 IDR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real16"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.08 03:05
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 0.79% of days out of the 382 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 03:05
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.79% of days out of the 382 days of the signal's entire lifetime.
