- 자본
- 축소
트레이드:
57
이익 거래:
17 (29.82%)
손실 거래:
40 (70.18%)
최고의 거래:
329 352.18 IDR
최악의 거래:
-130 049.22 IDR
총 수익:
2 629 491.68 IDR (156 799 pips)
총 손실:
-1 812 000.07 IDR (100 204 pips)
연속 최대 이익:
3 (945 288.75 IDR)
연속 최대 이익:
945 288.75 IDR (3)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
57
평균 유지 시간:
11 분
회복 요인:
1.30
롱(주식매수):
24 (42.11%)
숏(주식차입매도):
33 (57.89%)
수익 요인:
1.45
기대수익:
14 341.96 IDR
평균 이익:
154 675.98 IDR
평균 손실:
-45 300.00 IDR
연속 최대 손실:
15 (-578 165.20 IDR)
연속 최대 손실:
-629 525.34 IDR (10)
월별 성장률:
27.23%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
578 165.20 IDR
최대한의:
629 525.34 IDR (19.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 IDR)
자본금별:
0.00% (0.00 IDR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|82
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +329 352.18 IDR
최악의 거래: -130 049 IDR
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +945 288.75 IDR
연속 최대 손실: -578 165.20 IDR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real16"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음