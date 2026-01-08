- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
17 (29.82%)
損失トレード:
40 (70.18%)
ベストトレード:
329 352.18 IDR
最悪のトレード:
-130 049.22 IDR
総利益:
2 629 491.68 IDR (156 799 pips)
総損失:
-1 812 000.07 IDR (100 204 pips)
最大連続の勝ち:
3 (945 288.75 IDR)
最大連続利益:
945 288.75 IDR (3)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
57
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
1.30
長いトレード:
24 (42.11%)
短いトレード:
33 (57.89%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
14 341.96 IDR
平均利益:
154 675.98 IDR
平均損失:
-45 300.00 IDR
最大連続の負け:
15 (-578 165.20 IDR)
最大連続損失:
-629 525.34 IDR (10)
月間成長:
27.23%
年間予想:
330.39%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
578 165.20 IDR
最大の:
629 525.34 IDR (19.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.59% (629 525.34 IDR)
エクイティによる:
0.00% (0.00 IDR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|82
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
