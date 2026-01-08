シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / PurcaFXEnoes
Melki Aprimasija Nugroho

PurcaFXEnoes

Melki Aprimasija Nugroho
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2026 27%
Exness-Real16
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
17 (29.82%)
損失トレード:
40 (70.18%)
ベストトレード:
329 352.18 IDR
最悪のトレード:
-130 049.22 IDR
総利益:
2 629 491.68 IDR (156 799 pips)
総損失:
-1 812 000.07 IDR (100 204 pips)
最大連続の勝ち:
3 (945 288.75 IDR)
最大連続利益:
945 288.75 IDR (3)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
57
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
1.30
長いトレード:
24 (42.11%)
短いトレード:
33 (57.89%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
14 341.96 IDR
平均利益:
154 675.98 IDR
平均損失:
-45 300.00 IDR
最大連続の負け:
15 (-578 165.20 IDR)
最大連続損失:
-629 525.34 IDR (10)
月間成長:
27.23%
年間予想:
330.39%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
578 165.20 IDR
最大の:
629 525.34 IDR (19.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.59% (629 525.34 IDR)
エクイティによる:
0.00% (0.00 IDR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm 82
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 57K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +329 352.18 IDR
最悪のトレード: -130 049 IDR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +945 288.75 IDR
最大連続損失: -578 165.20 IDR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.08 07:08
Share of trading days is too low
2026.01.08 07:08
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 07:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 03:05
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 0.79% of days out of the 382 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 03:05
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.79% of days out of the 382 days of the signal's entire lifetime.
