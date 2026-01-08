- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
224
Kârla kapanan işlemler:
108 (48.21%)
Zararla kapanan işlemler:
116 (51.79%)
En iyi işlem:
322.00 BRL
En kötü işlem:
-201.00 BRL
Brüt kâr:
13 937.00 BRL (2 368 810 pips)
Brüt zarar:
-10 671.00 BRL (171 155 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 538.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
1 538.00 BRL (8)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.97
Alış işlemleri:
106 (47.32%)
Satış işlemleri:
118 (52.68%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
14.58 BRL
Ortalama kâr:
129.05 BRL
Ortalama zarar:
-91.99 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1 217.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 217.00 BRL (16)
Aylık büyüme:
21.97%
Yıllık tahmin:
266.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
291.00 BRL
Maksimum:
1 658.00 BRL (34.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.04% (1 401.00 BRL)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINQ25
|93
|WINV25
|52
|WDOJ25
|16
|WDOH25
|11
|WINM25
|7
|WING26
|6
|WDOK25
|5
|WDOG25
|4
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINQ25
|894
|WINV25
|649
|WDOJ25
|-66
|WDOH25
|62
|WINM25
|-110
|WING26
|295
|WDOK25
|-104
|WDOG25
|322
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINQ25
|6.6K
|WINV25
|685
|WDOJ25
|-15K
|WDOH25
|14K
|WINM25
|-1.3K
|WING26
|3.3K
|WDOK25
|-24K
|WDOG25
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +322.00 BRL
En kötü işlem: -201 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +1 538.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -1 217.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GenialInvestimentos-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
