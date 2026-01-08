SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Dilig
Renato Fabio Santos Vasconcelos

Dilig

Renato Fabio Santos Vasconcelos
0 inceleme
53 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 214%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
224
Kârla kapanan işlemler:
108 (48.21%)
Zararla kapanan işlemler:
116 (51.79%)
En iyi işlem:
322.00 BRL
En kötü işlem:
-201.00 BRL
Brüt kâr:
13 937.00 BRL (2 368 810 pips)
Brüt zarar:
-10 671.00 BRL (171 155 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 538.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
1 538.00 BRL (8)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.97
Alış işlemleri:
106 (47.32%)
Satış işlemleri:
118 (52.68%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
14.58 BRL
Ortalama kâr:
129.05 BRL
Ortalama zarar:
-91.99 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1 217.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 217.00 BRL (16)
Aylık büyüme:
21.97%
Yıllık tahmin:
266.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
291.00 BRL
Maksimum:
1 658.00 BRL (34.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.04% (1 401.00 BRL)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINQ25 93
WINV25 52
WDOJ25 16
WDOH25 11
WINM25 7
WING26 6
WDOK25 5
WDOG25 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINQ25 894
WINV25 649
WDOJ25 -66
WDOH25 62
WINM25 -110
WING26 295
WDOK25 -104
WDOG25 322
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINQ25 6.6K
WINV25 685
WDOJ25 -15K
WDOH25 14K
WINM25 -1.3K
WING26 3.3K
WDOK25 -24K
WDOG25 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +322.00 BRL
En kötü işlem: -201 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +1 538.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -1 217.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GenialInvestimentos-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.08 01:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.62% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 01:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol