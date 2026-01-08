SignaleKategorien
Renato Fabio Santos Vasconcelos

Dilig

Renato Fabio Santos Vasconcelos
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
53 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 214%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
224
Gewinntrades:
108 (48.21%)
Verlusttrades:
116 (51.79%)
Bester Trade:
322.00 BRL
Schlechtester Trade:
-201.00 BRL
Bruttoprofit:
13 937.00 BRL (2 368 810 pips)
Bruttoverlust:
-10 671.00 BRL (171 155 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (1 538.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 538.00 BRL (8)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
18 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.97
Long-Positionen:
106 (47.32%)
Short-Positionen:
118 (52.68%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
14.58 BRL
Durchschnittlicher Profit:
129.05 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-91.99 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-1 217.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 217.00 BRL (16)
Wachstum pro Monat :
21.97%
Jahresprognose:
266.52%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
291.00 BRL
Maximaler:
1 658.00 BRL (34.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.04% (1 401.00 BRL)
Kapital:
0.00% (0.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINQ25 93
WINV25 52
WDOJ25 16
WDOH25 11
WINM25 7
WING26 6
WDOK25 5
WDOG25 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINQ25 894
WINV25 649
WDOJ25 -66
WDOH25 62
WINM25 -110
WING26 295
WDOK25 -104
WDOG25 322
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINQ25 6.6K
WINV25 685
WDOJ25 -15K
WDOH25 14K
WINM25 -1.3K
WING26 3.3K
WDOK25 -24K
WDOG25 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +322.00 BRL
Schlechtester Trade: -201 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 538.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 217.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GenialInvestimentos-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2026.01.08 01:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.62% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 01:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
