- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
224
Gewinntrades:
108 (48.21%)
Verlusttrades:
116 (51.79%)
Bester Trade:
322.00 BRL
Schlechtester Trade:
-201.00 BRL
Bruttoprofit:
13 937.00 BRL (2 368 810 pips)
Bruttoverlust:
-10 671.00 BRL (171 155 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (1 538.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 538.00 BRL (8)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
18 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.97
Long-Positionen:
106 (47.32%)
Short-Positionen:
118 (52.68%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
14.58 BRL
Durchschnittlicher Profit:
129.05 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-91.99 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-1 217.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 217.00 BRL (16)
Wachstum pro Monat :
21.97%
Jahresprognose:
266.52%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
291.00 BRL
Maximaler:
1 658.00 BRL (34.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.04% (1 401.00 BRL)
Kapital:
0.00% (0.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINQ25
|93
|WINV25
|52
|WDOJ25
|16
|WDOH25
|11
|WINM25
|7
|WING26
|6
|WDOK25
|5
|WDOG25
|4
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINQ25
|894
|WINV25
|649
|WDOJ25
|-66
|WDOH25
|62
|WINM25
|-110
|WING26
|295
|WDOK25
|-104
|WDOG25
|322
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINQ25
|6.6K
|WINV25
|685
|WDOJ25
|-15K
|WDOH25
|14K
|WINM25
|-1.3K
|WING26
|3.3K
|WDOK25
|-24K
|WDOG25
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +322.00 BRL
Schlechtester Trade: -201 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 538.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 217.00 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GenialInvestimentos-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen