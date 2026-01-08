SegnaliSezioni
Renato Fabio Santos Vasconcelos

Dilig

Renato Fabio Santos Vasconcelos
0 recensioni
53 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 214%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
224
Profit Trade:
108 (48.21%)
Loss Trade:
116 (51.79%)
Best Trade:
322.00 BRL
Worst Trade:
-201.00 BRL
Profitto lordo:
13 937.00 BRL (2 368 810 pips)
Perdita lorda:
-10 671.00 BRL (171 155 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 538.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
1 538.00 BRL (8)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.97
Long Trade:
106 (47.32%)
Short Trade:
118 (52.68%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
14.58 BRL
Profitto medio:
129.05 BRL
Perdita media:
-91.99 BRL
Massime perdite consecutive:
16 (-1 217.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 217.00 BRL (16)
Crescita mensile:
21.97%
Previsione annuale:
266.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
291.00 BRL
Massimale:
1 658.00 BRL (34.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.04% (1 401.00 BRL)
Per equità:
0.00% (0.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINQ25 93
WINV25 52
WDOJ25 16
WDOH25 11
WINM25 7
WING26 6
WDOK25 5
WDOG25 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINQ25 894
WINV25 649
WDOJ25 -66
WDOH25 62
WINM25 -110
WING26 295
WDOK25 -104
WDOG25 322
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINQ25 6.6K
WINV25 685
WDOJ25 -15K
WDOH25 14K
WINM25 -1.3K
WING26 3.3K
WDOK25 -24K
WDOG25 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +322.00 BRL
Worst Trade: -201 BRL
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +1 538.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -1 217.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GenialInvestimentos-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.08 01:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.62% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 01:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
