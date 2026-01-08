- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
224
Profit Trade:
108 (48.21%)
Loss Trade:
116 (51.79%)
Best Trade:
322.00 BRL
Worst Trade:
-201.00 BRL
Profitto lordo:
13 937.00 BRL (2 368 810 pips)
Perdita lorda:
-10 671.00 BRL (171 155 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 538.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
1 538.00 BRL (8)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.97
Long Trade:
106 (47.32%)
Short Trade:
118 (52.68%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
14.58 BRL
Profitto medio:
129.05 BRL
Perdita media:
-91.99 BRL
Massime perdite consecutive:
16 (-1 217.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 217.00 BRL (16)
Crescita mensile:
21.97%
Previsione annuale:
266.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
291.00 BRL
Massimale:
1 658.00 BRL (34.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.04% (1 401.00 BRL)
Per equità:
0.00% (0.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINQ25
|93
|WINV25
|52
|WDOJ25
|16
|WDOH25
|11
|WINM25
|7
|WING26
|6
|WDOK25
|5
|WDOG25
|4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINQ25
|894
|WINV25
|649
|WDOJ25
|-66
|WDOH25
|62
|WINM25
|-110
|WING26
|295
|WDOK25
|-104
|WDOG25
|322
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINQ25
|6.6K
|WINV25
|685
|WDOJ25
|-15K
|WDOH25
|14K
|WINM25
|-1.3K
|WING26
|3.3K
|WDOK25
|-24K
|WDOG25
|73K
Best Trade: +322.00 BRL
Worst Trade: -201 BRL
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +1 538.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -1 217.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GenialInvestimentos-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
