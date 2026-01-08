- Croissance
Trades:
224
Bénéfice trades:
108 (48.21%)
Perte trades:
116 (51.79%)
Meilleure transaction:
322.00 BRL
Pire transaction:
-201.00 BRL
Bénéfice brut:
13 937.00 BRL (2 368 810 pips)
Perte brute:
-10 671.00 BRL (171 155 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (1 538.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
1 538.00 BRL (8)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.97
Longs trades:
106 (47.32%)
Courts trades:
118 (52.68%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
14.58 BRL
Bénéfice moyen:
129.05 BRL
Perte moyenne:
-91.99 BRL
Pertes consécutives maximales:
16 (-1 217.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-1 217.00 BRL (16)
Croissance mensuelle:
21.97%
Prévision annuelle:
266.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
291.00 BRL
Maximal:
1 658.00 BRL (34.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.04% (1 401.00 BRL)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINQ25
|93
|WINV25
|52
|WDOJ25
|16
|WDOH25
|11
|WINM25
|7
|WING26
|6
|WDOK25
|5
|WDOG25
|4
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINQ25
|894
|WINV25
|649
|WDOJ25
|-66
|WDOH25
|62
|WINM25
|-110
|WING26
|295
|WDOK25
|-104
|WDOG25
|322
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINQ25
|6.6K
|WINV25
|685
|WDOJ25
|-15K
|WDOH25
|14K
|WINM25
|-1.3K
|WING26
|3.3K
|WDOK25
|-24K
|WDOG25
|73K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GenialInvestimentos-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
