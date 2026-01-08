SignauxSections
Renato Fabio Santos Vasconcelos

Dilig

Renato Fabio Santos Vasconcelos
0 avis
53 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 214%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
224
Bénéfice trades:
108 (48.21%)
Perte trades:
116 (51.79%)
Meilleure transaction:
322.00 BRL
Pire transaction:
-201.00 BRL
Bénéfice brut:
13 937.00 BRL (2 368 810 pips)
Perte brute:
-10 671.00 BRL (171 155 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (1 538.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
1 538.00 BRL (8)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.97
Longs trades:
106 (47.32%)
Courts trades:
118 (52.68%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
14.58 BRL
Bénéfice moyen:
129.05 BRL
Perte moyenne:
-91.99 BRL
Pertes consécutives maximales:
16 (-1 217.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-1 217.00 BRL (16)
Croissance mensuelle:
21.97%
Prévision annuelle:
266.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
291.00 BRL
Maximal:
1 658.00 BRL (34.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.04% (1 401.00 BRL)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINQ25 93
WINV25 52
WDOJ25 16
WDOH25 11
WINM25 7
WING26 6
WDOK25 5
WDOG25 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINQ25 894
WINV25 649
WDOJ25 -66
WDOH25 62
WINM25 -110
WING26 295
WDOK25 -104
WDOG25 322
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINQ25 6.6K
WINV25 685
WDOJ25 -15K
WDOH25 14K
WINM25 -1.3K
WING26 3.3K
WDOK25 -24K
WDOG25 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +322.00 BRL
Pire transaction: -201 BRL
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +1 538.00 BRL
Perte consécutive maximale: -1 217.00 BRL

2026.01.08 01:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.62% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 01:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
