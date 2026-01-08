- Прирост
Всего трейдов:
224
Прибыльных трейдов:
108 (48.21%)
Убыточных трейдов:
116 (51.79%)
Лучший трейд:
322.00 BRL
Худший трейд:
-201.00 BRL
Общая прибыль:
13 937.00 BRL (2 368 810 pips)
Общий убыток:
-10 671.00 BRL (171 155 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (1 538.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
1 538.00 BRL (8)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
106 (47.32%)
Коротких трейдов:
118 (52.68%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
14.58 BRL
Средняя прибыль:
129.05 BRL
Средний убыток:
-91.99 BRL
Макс. серия проигрышей:
16 (-1 217.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 217.00 BRL (16)
Прирост в месяц:
21.97%
Годовой прогноз:
266.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
291.00 BRL
Максимальная:
1 658.00 BRL (34.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.04% (1 401.00 BRL)
По эквити:
0.00% (0.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINQ25
|93
|WINV25
|52
|WDOJ25
|16
|WDOH25
|11
|WINM25
|7
|WING26
|6
|WDOK25
|5
|WDOG25
|4
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINQ25
|894
|WINV25
|649
|WDOJ25
|-66
|WDOH25
|62
|WINM25
|-110
|WING26
|295
|WDOK25
|-104
|WDOG25
|322
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINQ25
|6.6K
|WINV25
|685
|WDOJ25
|-15K
|WDOH25
|14K
|WINM25
|-1.3K
|WING26
|3.3K
|WDOK25
|-24K
|WDOG25
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +322.00 BRL
Худший трейд: -201 BRL
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +1 538.00 BRL
Макс. убыток в серии: -1 217.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GenialInvestimentos-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
