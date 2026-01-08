СигналыРазделы
Renato Fabio Santos Vasconcelos

Dilig

Renato Fabio Santos Vasconcelos
0 отзывов
53 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 214%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
224
Прибыльных трейдов:
108 (48.21%)
Убыточных трейдов:
116 (51.79%)
Лучший трейд:
322.00 BRL
Худший трейд:
-201.00 BRL
Общая прибыль:
13 937.00 BRL (2 368 810 pips)
Общий убыток:
-10 671.00 BRL (171 155 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (1 538.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
1 538.00 BRL (8)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
106 (47.32%)
Коротких трейдов:
118 (52.68%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
14.58 BRL
Средняя прибыль:
129.05 BRL
Средний убыток:
-91.99 BRL
Макс. серия проигрышей:
16 (-1 217.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 217.00 BRL (16)
Прирост в месяц:
21.97%
Годовой прогноз:
266.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
291.00 BRL
Максимальная:
1 658.00 BRL (34.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.04% (1 401.00 BRL)
По эквити:
0.00% (0.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINQ25 93
WINV25 52
WDOJ25 16
WDOH25 11
WINM25 7
WING26 6
WDOK25 5
WDOG25 4
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINQ25 894
WINV25 649
WDOJ25 -66
WDOH25 62
WINM25 -110
WING26 295
WDOK25 -104
WDOG25 322
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINQ25 6.6K
WINV25 685
WDOJ25 -15K
WDOH25 14K
WINM25 -1.3K
WING26 3.3K
WDOK25 -24K
WDOG25 73K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +322.00 BRL
Худший трейд: -201 BRL
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +1 538.00 BRL
Макс. убыток в серии: -1 217.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GenialInvestimentos-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2026.01.08 01:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.62% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 01:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
