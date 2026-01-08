信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Dilig
Renato Fabio Santos Vasconcelos

Dilig

Renato Fabio Santos Vasconcelos
0条评论
可靠性
53
0 / 0 USD
增长自 2025 214%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
224
盈利交易:
108 (48.21%)
亏损交易:
116 (51.79%)
最好交易:
322.00 BRL
最差交易:
-201.00 BRL
毛利:
13 937.00 BRL (2 368 810 pips)
毛利亏损:
-10 671.00 BRL (171 155 pips)
最大连续赢利:
8 (1 538.00 BRL)
最大连续盈利:
1 538.00 BRL (8)
夏普比率:
0.12
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.97
长期交易:
106 (47.32%)
短期交易:
118 (52.68%)
利润因子:
1.31
预期回报:
14.58 BRL
平均利润:
129.05 BRL
平均损失:
-91.99 BRL
最大连续失误:
16 (-1 217.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 217.00 BRL (16)
每月增长:
21.97%
年度预测:
266.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
291.00 BRL
最大值:
1 658.00 BRL (34.80%)
相对跌幅:
结余:
48.04% (1 401.00 BRL)
净值:
0.00% (0.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINQ25 93
WINV25 52
WDOJ25 16
WDOH25 11
WINM25 7
WING26 6
WDOK25 5
WDOG25 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINQ25 894
WINV25 649
WDOJ25 -66
WDOH25 62
WINM25 -110
WING26 295
WDOK25 -104
WDOG25 322
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINQ25 6.6K
WINV25 685
WDOJ25 -15K
WDOH25 14K
WINM25 -1.3K
WING26 3.3K
WDOK25 -24K
WDOG25 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +322.00 BRL
最差交易: -201 BRL
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +1 538.00 BRL
最大连续亏损: -1 217.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GenialInvestimentos-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2026.01.08 01:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.62% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 01:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
