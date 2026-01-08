- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
224
盈利交易:
108 (48.21%)
亏损交易:
116 (51.79%)
最好交易:
322.00 BRL
最差交易:
-201.00 BRL
毛利:
13 937.00 BRL (2 368 810 pips)
毛利亏损:
-10 671.00 BRL (171 155 pips)
最大连续赢利:
8 (1 538.00 BRL)
最大连续盈利:
1 538.00 BRL (8)
夏普比率:
0.12
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.97
长期交易:
106 (47.32%)
短期交易:
118 (52.68%)
利润因子:
1.31
预期回报:
14.58 BRL
平均利润:
129.05 BRL
平均损失:
-91.99 BRL
最大连续失误:
16 (-1 217.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 217.00 BRL (16)
每月增长:
21.97%
年度预测:
266.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
291.00 BRL
最大值:
1 658.00 BRL (34.80%)
相对跌幅:
结余:
48.04% (1 401.00 BRL)
净值:
0.00% (0.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINQ25
|93
|WINV25
|52
|WDOJ25
|16
|WDOH25
|11
|WINM25
|7
|WING26
|6
|WDOK25
|5
|WDOG25
|4
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINQ25
|894
|WINV25
|649
|WDOJ25
|-66
|WDOH25
|62
|WINM25
|-110
|WING26
|295
|WDOK25
|-104
|WDOG25
|322
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINQ25
|6.6K
|WINV25
|685
|WDOJ25
|-15K
|WDOH25
|14K
|WINM25
|-1.3K
|WING26
|3.3K
|WDOK25
|-24K
|WDOG25
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +322.00 BRL
最差交易: -201 BRL
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +1 538.00 BRL
最大连续亏损: -1 217.00 BRL
