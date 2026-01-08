シグナルセクション
Renato Fabio Santos Vasconcelos

Dilig

Renato Fabio Santos Vasconcelos
レビュー0件
信頼性
53週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 214%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
224
利益トレード:
108 (48.21%)
損失トレード:
116 (51.79%)
ベストトレード:
322.00 BRL
最悪のトレード:
-201.00 BRL
総利益:
13 937.00 BRL (2 368 810 pips)
総損失:
-10 671.00 BRL (171 155 pips)
最大連続の勝ち:
8 (1 538.00 BRL)
最大連続利益:
1 538.00 BRL (8)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.97
長いトレード:
106 (47.32%)
短いトレード:
118 (52.68%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
14.58 BRL
平均利益:
129.05 BRL
平均損失:
-91.99 BRL
最大連続の負け:
16 (-1 217.00 BRL)
最大連続損失:
-1 217.00 BRL (16)
月間成長:
21.97%
年間予想:
266.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
291.00 BRL
最大の:
1 658.00 BRL (34.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.04% (1 401.00 BRL)
エクイティによる:
0.00% (0.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINQ25 93
WINV25 52
WDOJ25 16
WDOH25 11
WINM25 7
WING26 6
WDOK25 5
WDOG25 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINQ25 894
WINV25 649
WDOJ25 -66
WDOH25 62
WINM25 -110
WING26 295
WDOK25 -104
WDOG25 322
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINQ25 6.6K
WINV25 685
WDOJ25 -15K
WDOH25 14K
WINM25 -1.3K
WING26 3.3K
WDOK25 -24K
WDOG25 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +322.00 BRL
最悪のトレード: -201 BRL
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +1 538.00 BRL
最大連続損失: -1 217.00 BRL

レビューなし
2026.01.08 01:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.62% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 01:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
