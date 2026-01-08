- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
224
利益トレード:
108 (48.21%)
損失トレード:
116 (51.79%)
ベストトレード:
322.00 BRL
最悪のトレード:
-201.00 BRL
総利益:
13 937.00 BRL (2 368 810 pips)
総損失:
-10 671.00 BRL (171 155 pips)
最大連続の勝ち:
8 (1 538.00 BRL)
最大連続利益:
1 538.00 BRL (8)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.97
長いトレード:
106 (47.32%)
短いトレード:
118 (52.68%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
14.58 BRL
平均利益:
129.05 BRL
平均損失:
-91.99 BRL
最大連続の負け:
16 (-1 217.00 BRL)
最大連続損失:
-1 217.00 BRL (16)
月間成長:
21.97%
年間予想:
266.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
291.00 BRL
最大の:
1 658.00 BRL (34.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.04% (1 401.00 BRL)
エクイティによる:
0.00% (0.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINQ25
|93
|WINV25
|52
|WDOJ25
|16
|WDOH25
|11
|WINM25
|7
|WING26
|6
|WDOK25
|5
|WDOG25
|4
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINQ25
|894
|WINV25
|649
|WDOJ25
|-66
|WDOH25
|62
|WINM25
|-110
|WING26
|295
|WDOK25
|-104
|WDOG25
|322
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINQ25
|6.6K
|WINV25
|685
|WDOJ25
|-15K
|WDOH25
|14K
|WINM25
|-1.3K
|WING26
|3.3K
|WDOK25
|-24K
|WDOG25
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +322.00 BRL
最悪のトレード: -201 BRL
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +1 538.00 BRL
最大連続損失: -1 217.00 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GenialInvestimentos-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし