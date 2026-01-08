시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Dilig
Renato Fabio Santos Vasconcelos

Dilig

Renato Fabio Santos Vasconcelos
0 리뷰
53
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 214%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
224
이익 거래:
108 (48.21%)
손실 거래:
116 (51.79%)
최고의 거래:
322.00 BRL
최악의 거래:
-201.00 BRL
총 수익:
13 937.00 BRL (2 368 810 pips)
총 손실:
-10 671.00 BRL (171 155 pips)
연속 최대 이익:
8 (1 538.00 BRL)
연속 최대 이익:
1 538.00 BRL (8)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.97
롱(주식매수):
106 (47.32%)
숏(주식차입매도):
118 (52.68%)
수익 요인:
1.31
기대수익:
14.58 BRL
평균 이익:
129.05 BRL
평균 손실:
-91.99 BRL
연속 최대 손실:
16 (-1 217.00 BRL)
연속 최대 손실:
-1 217.00 BRL (16)
월별 성장률:
21.97%
연간 예측:
266.52%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
291.00 BRL
최대한의:
1 658.00 BRL (34.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.04% (1 401.00 BRL)
자본금별:
0.00% (0.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINQ25 93
WINV25 52
WDOJ25 16
WDOH25 11
WINM25 7
WING26 6
WDOK25 5
WDOG25 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINQ25 894
WINV25 649
WDOJ25 -66
WDOH25 62
WINM25 -110
WING26 295
WDOK25 -104
WDOG25 322
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINQ25 6.6K
WINV25 685
WDOJ25 -15K
WDOH25 14K
WINM25 -1.3K
WING26 3.3K
WDOK25 -24K
WDOG25 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +322.00 BRL
최악의 거래: -201 BRL
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +1 538.00 BRL
연속 최대 손실: -1 217.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GenialInvestimentos-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.08 01:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.62% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 01:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
