- 자본
- 축소
트레이드:
224
이익 거래:
108 (48.21%)
손실 거래:
116 (51.79%)
최고의 거래:
322.00 BRL
최악의 거래:
-201.00 BRL
총 수익:
13 937.00 BRL (2 368 810 pips)
총 손실:
-10 671.00 BRL (171 155 pips)
연속 최대 이익:
8 (1 538.00 BRL)
연속 최대 이익:
1 538.00 BRL (8)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.97
롱(주식매수):
106 (47.32%)
숏(주식차입매도):
118 (52.68%)
수익 요인:
1.31
기대수익:
14.58 BRL
평균 이익:
129.05 BRL
평균 손실:
-91.99 BRL
연속 최대 손실:
16 (-1 217.00 BRL)
연속 최대 손실:
-1 217.00 BRL (16)
월별 성장률:
21.97%
연간 예측:
266.52%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
291.00 BRL
최대한의:
1 658.00 BRL (34.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.04% (1 401.00 BRL)
자본금별:
0.00% (0.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINQ25
|93
|WINV25
|52
|WDOJ25
|16
|WDOH25
|11
|WINM25
|7
|WING26
|6
|WDOK25
|5
|WDOG25
|4
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINQ25
|894
|WINV25
|649
|WDOJ25
|-66
|WDOH25
|62
|WINM25
|-110
|WING26
|295
|WDOK25
|-104
|WDOG25
|322
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINQ25
|6.6K
|WINV25
|685
|WDOJ25
|-15K
|WDOH25
|14K
|WINM25
|-1.3K
|WING26
|3.3K
|WDOK25
|-24K
|WDOG25
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +322.00 BRL
최악의 거래: -201 BRL
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +1 538.00 BRL
연속 최대 손실: -1 217.00 BRL
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GenialInvestimentos-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음