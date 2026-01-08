- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
224
Negociações com lucro:
108 (48.21%)
Negociações com perda:
116 (51.79%)
Melhor negociação:
322.00 BRL
Pior negociação:
-201.00 BRL
Lucro bruto:
13 937.00 BRL (2 368 810 pips)
Perda bruta:
-10 671.00 BRL (171 155 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (1 538.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
1 538.00 BRL (8)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.97
Negociações longas:
106 (47.32%)
Negociações curtas:
118 (52.68%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
14.58 BRL
Lucro médio:
129.05 BRL
Perda média:
-91.99 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-1 217.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 217.00 BRL (16)
Crescimento mensal:
21.97%
Previsão anual:
266.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
291.00 BRL
Máximo:
1 658.00 BRL (34.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.04% (1 401.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINQ25
|93
|WINV25
|52
|WDOJ25
|16
|WDOH25
|11
|WINM25
|7
|WING26
|6
|WDOK25
|5
|WDOG25
|4
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINQ25
|894
|WINV25
|649
|WDOJ25
|-66
|WDOH25
|62
|WINM25
|-110
|WING26
|295
|WDOK25
|-104
|WDOG25
|322
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINQ25
|6.6K
|WINV25
|685
|WDOJ25
|-15K
|WDOH25
|14K
|WINM25
|-1.3K
|WING26
|3.3K
|WDOK25
|-24K
|WDOG25
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +322.00 BRL
Pior negociação: -201 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +1 538.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -1 217.00 BRL
