Renato Fabio Santos Vasconcelos

Dilig

Renato Fabio Santos Vasconcelos
0 comentários
Confiabilidade
53 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 214%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
224
Negociações com lucro:
108 (48.21%)
Negociações com perda:
116 (51.79%)
Melhor negociação:
322.00 BRL
Pior negociação:
-201.00 BRL
Lucro bruto:
13 937.00 BRL (2 368 810 pips)
Perda bruta:
-10 671.00 BRL (171 155 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (1 538.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
1 538.00 BRL (8)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.97
Negociações longas:
106 (47.32%)
Negociações curtas:
118 (52.68%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
14.58 BRL
Lucro médio:
129.05 BRL
Perda média:
-91.99 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-1 217.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 217.00 BRL (16)
Crescimento mensal:
21.97%
Previsão anual:
266.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
291.00 BRL
Máximo:
1 658.00 BRL (34.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.04% (1 401.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINQ25 93
WINV25 52
WDOJ25 16
WDOH25 11
WINM25 7
WING26 6
WDOK25 5
WDOG25 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINQ25 894
WINV25 649
WDOJ25 -66
WDOH25 62
WINM25 -110
WING26 295
WDOK25 -104
WDOG25 322
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINQ25 6.6K
WINV25 685
WDOJ25 -15K
WDOH25 14K
WINM25 -1.3K
WING26 3.3K
WDOK25 -24K
WDOG25 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +322.00 BRL
Pior negociação: -201 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +1 538.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -1 217.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GenialInvestimentos-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.08 01:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.62% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 01:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
