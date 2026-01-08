- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
99 288
Kârla kapanan işlemler:
63 948 (64.40%)
Zararla kapanan işlemler:
35 340 (35.59%)
En iyi işlem:
8 069.60 USD
En kötü işlem:
-4 519.25 USD
Brüt kâr:
868 930.01 USD (18 397 563 pips)
Brüt zarar:
-721 525.53 USD (19 353 390 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (105.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18 228.77 USD (25)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.19%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
746
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
6.70
Alış işlemleri:
48 362 (48.71%)
Satış işlemleri:
50 926 (51.29%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
1.48 USD
Ortalama kâr:
13.59 USD
Ortalama zarar:
-20.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-528.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20 406.04 USD (20)
Aylık büyüme:
2.70%
Yıllık tahmin:
32.76%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
21 998.23 USD (21.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.04% (21 998.23 USD)
Varlığa göre:
0.09% (53.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95795
|EURUSD
|2052
|AUDUSD
|789
|EURGBP
|648
|USDJPY
|4
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|142K
|EURUSD
|3.4K
|AUDUSD
|1.4K
|EURGBP
|832
|USDJPY
|-5
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1M
|EURUSD
|86K
|AUDUSD
|11K
|EURGBP
|-4K
|USDJPY
|818
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8 069.60 USD
En kötü işlem: -4 519 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +105.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -528.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCRCo-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
|
FBS-Real-7
|7.38 × 488
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3 170%
0
0
USD
USD
63K
USD
USD
193
99%
99 288
64%
100%
1.20
1.48
USD
USD
36%
1:400