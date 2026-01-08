SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ny5329
Yong Lian Ning

Ny5329

Yong Lian Ning
0 inceleme
Güvenilirlik
193 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 3 170%
BCRCo-REAL
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
99 288
Kârla kapanan işlemler:
63 948 (64.40%)
Zararla kapanan işlemler:
35 340 (35.59%)
En iyi işlem:
8 069.60 USD
En kötü işlem:
-4 519.25 USD
Brüt kâr:
868 930.01 USD (18 397 563 pips)
Brüt zarar:
-721 525.53 USD (19 353 390 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (105.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18 228.77 USD (25)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.19%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
746
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
6.70
Alış işlemleri:
48 362 (48.71%)
Satış işlemleri:
50 926 (51.29%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
1.48 USD
Ortalama kâr:
13.59 USD
Ortalama zarar:
-20.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-528.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20 406.04 USD (20)
Aylık büyüme:
2.70%
Yıllık tahmin:
32.76%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
21 998.23 USD (21.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.04% (21 998.23 USD)
Varlığa göre:
0.09% (53.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 95795
EURUSD 2052
AUDUSD 789
EURGBP 648
USDJPY 4
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 142K
EURUSD 3.4K
AUDUSD 1.4K
EURGBP 832
USDJPY -5
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1M
EURUSD 86K
AUDUSD 11K
EURGBP -4K
USDJPY 818
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 069.60 USD
En kötü işlem: -4 519 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +105.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -528.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCRCo-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
İnceleme yok
2026.01.08 01:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
