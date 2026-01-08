- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
99 324
Gewinntrades:
63 972 (64.40%)
Verlusttrades:
35 352 (35.59%)
Bester Trade:
8 069.60 USD
Schlechtester Trade:
-4 519.25 USD
Bruttoprofit:
869 115.22 USD (18 406 157 pips)
Bruttoverlust:
-721 661.77 USD (19 364 118 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (105.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18 228.77 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
98.68%
Max deposit load:
0.39%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
783
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
6.70
Long-Positionen:
48 378 (48.71%)
Short-Positionen:
50 946 (51.29%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
1.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
41 (-528.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20 406.04 USD (20)
Wachstum pro Monat :
2.72%
Jahresprognose:
33.06%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
21 998.23 USD (21.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.04% (21 998.23 USD)
Kapital:
0.36% (227.23 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95831
|EURUSD
|2052
|AUDUSD
|789
|EURGBP
|648
|USDJPY
|4
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|142K
|EURUSD
|3.4K
|AUDUSD
|1.4K
|EURGBP
|832
|USDJPY
|-5
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-1M
|EURUSD
|86K
|AUDUSD
|11K
|EURGBP
|-4K
|USDJPY
|818
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +8 069.60 USD
Schlechtester Trade: -4 519 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +105.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -528.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCRCo-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
FBS-Real-7
|7.38 × 488
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
Weltrade-Live
|15.58 × 208
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
3 173%
0
0
USD
USD
63K
USD
USD
193
99%
99 324
64%
99%
1.20
1.48
USD
USD
36%
1:400