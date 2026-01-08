SignaleKategorien
Yong Lian Ning

Ny5329

Yong Lian Ning
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
193 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 3 173%
BCRCo-REAL
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
99 324
Gewinntrades:
63 972 (64.40%)
Verlusttrades:
35 352 (35.59%)
Bester Trade:
8 069.60 USD
Schlechtester Trade:
-4 519.25 USD
Bruttoprofit:
869 115.22 USD (18 406 157 pips)
Bruttoverlust:
-721 661.77 USD (19 364 118 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (105.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18 228.77 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
98.68%
Max deposit load:
0.39%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
783
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
6.70
Long-Positionen:
48 378 (48.71%)
Short-Positionen:
50 946 (51.29%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
1.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
41 (-528.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20 406.04 USD (20)
Wachstum pro Monat :
2.72%
Jahresprognose:
33.06%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
21 998.23 USD (21.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.04% (21 998.23 USD)
Kapital:
0.36% (227.23 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 95831
EURUSD 2052
AUDUSD 789
EURGBP 648
USDJPY 4
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 142K
EURUSD 3.4K
AUDUSD 1.4K
EURGBP 832
USDJPY -5
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -1M
EURUSD 86K
AUDUSD 11K
EURGBP -4K
USDJPY 818
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8 069.60 USD
Schlechtester Trade: -4 519 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +105.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -528.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCRCo-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Keine Bewertungen
2026.01.08 01:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.