- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
99 288
Profit Trade:
63 948 (64.40%)
Loss Trade:
35 340 (35.59%)
Best Trade:
8 069.60 USD
Worst Trade:
-4 519.25 USD
Profitto lordo:
868 930.01 USD (18 397 563 pips)
Perdita lorda:
-721 525.53 USD (19 353 390 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (105.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18 228.77 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.19%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
746
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.70
Long Trade:
48 362 (48.71%)
Short Trade:
50 926 (51.29%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
1.48 USD
Profitto medio:
13.59 USD
Perdita media:
-20.42 USD
Massime perdite consecutive:
41 (-528.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20 406.04 USD (20)
Crescita mensile:
2.70%
Previsione annuale:
32.76%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
21 998.23 USD (21.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.04% (21 998.23 USD)
Per equità:
0.09% (53.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95795
|EURUSD
|2052
|AUDUSD
|789
|EURGBP
|648
|USDJPY
|4
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|142K
|EURUSD
|3.4K
|AUDUSD
|1.4K
|EURGBP
|832
|USDJPY
|-5
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1M
|EURUSD
|86K
|AUDUSD
|11K
|EURGBP
|-4K
|USDJPY
|818
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8 069.60 USD
Worst Trade: -4 519 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +105.28 USD
Massima perdita consecutiva: -528.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCRCo-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
|
FBS-Real-7
|7.38 × 488
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3 170%
0
0
USD
USD
63K
USD
USD
193
99%
99 288
64%
100%
1.20
1.48
USD
USD
36%
1:400