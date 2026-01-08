SegnaliSezioni
Yong Lian Ning

Ny5329

Yong Lian Ning
0 recensioni
Affidabilità
193 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 3 170%
BCRCo-REAL
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
99 288
Profit Trade:
63 948 (64.40%)
Loss Trade:
35 340 (35.59%)
Best Trade:
8 069.60 USD
Worst Trade:
-4 519.25 USD
Profitto lordo:
868 930.01 USD (18 397 563 pips)
Perdita lorda:
-721 525.53 USD (19 353 390 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (105.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18 228.77 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.19%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
746
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.70
Long Trade:
48 362 (48.71%)
Short Trade:
50 926 (51.29%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
1.48 USD
Profitto medio:
13.59 USD
Perdita media:
-20.42 USD
Massime perdite consecutive:
41 (-528.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20 406.04 USD (20)
Crescita mensile:
2.70%
Previsione annuale:
32.76%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
21 998.23 USD (21.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.04% (21 998.23 USD)
Per equità:
0.09% (53.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 95795
EURUSD 2052
AUDUSD 789
EURGBP 648
USDJPY 4
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 142K
EURUSD 3.4K
AUDUSD 1.4K
EURGBP 832
USDJPY -5
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1M
EURUSD 86K
AUDUSD 11K
EURGBP -4K
USDJPY 818
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 069.60 USD
Worst Trade: -4 519 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +105.28 USD
Massima perdita consecutiva: -528.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCRCo-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Non ci sono recensioni
2026.01.08 01:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
