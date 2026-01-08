- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
99 324
Negociações com lucro:
63 972 (64.40%)
Negociações com perda:
35 352 (35.59%)
Melhor negociação:
8 069.60 USD
Pior negociação:
-4 519.25 USD
Lucro bruto:
869 115.22 USD (18 406 157 pips)
Perda bruta:
-721 661.77 USD (19 364 118 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (105.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18 228.77 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
98.68%
Depósito máximo carregado:
0.39%
Último negócio:
3 minutos atrás
Negociações por semana:
783
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
6.70
Negociações longas:
48 378 (48.71%)
Negociações curtas:
50 946 (51.29%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
1.48 USD
Lucro médio:
13.59 USD
Perda média:
-20.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
41 (-528.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20 406.04 USD (20)
Crescimento mensal:
2.72%
Previsão anual:
33.06%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
21 998.23 USD (21.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.04% (21 998.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.36% (227.23 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95831
|EURUSD
|2052
|AUDUSD
|789
|EURGBP
|648
|USDJPY
|4
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|142K
|EURUSD
|3.4K
|AUDUSD
|1.4K
|EURGBP
|832
|USDJPY
|-5
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-1M
|EURUSD
|86K
|AUDUSD
|11K
|EURGBP
|-4K
|USDJPY
|818
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8 069.60 USD
Pior negociação: -4 519 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +105.28 USD
Máxima perda consecutiva: -528.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCRCo-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
|
FBS-Real-7
|7.38 × 488
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
3 173%
0
0
USD
USD
63K
USD
USD
193
99%
99 324
64%
99%
1.20
1.48
USD
USD
36%
1:400