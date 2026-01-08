SinaisSeções
Yong Lian Ning

Ny5329

0 comentários
Confiabilidade
193 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2022 3 173%
BCRCo-REAL
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
99 324
Negociações com lucro:
63 972 (64.40%)
Negociações com perda:
35 352 (35.59%)
Melhor negociação:
8 069.60 USD
Pior negociação:
-4 519.25 USD
Lucro bruto:
869 115.22 USD (18 406 157 pips)
Perda bruta:
-721 661.77 USD (19 364 118 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (105.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18 228.77 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
98.68%
Depósito máximo carregado:
0.39%
Último negócio:
3 minutos atrás
Negociações por semana:
783
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
6.70
Negociações longas:
48 378 (48.71%)
Negociações curtas:
50 946 (51.29%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
1.48 USD
Lucro médio:
13.59 USD
Perda média:
-20.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
41 (-528.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20 406.04 USD (20)
Crescimento mensal:
2.72%
Previsão anual:
33.06%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
21 998.23 USD (21.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.04% (21 998.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.36% (227.23 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 95831
EURUSD 2052
AUDUSD 789
EURGBP 648
USDJPY 4
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 142K
EURUSD 3.4K
AUDUSD 1.4K
EURGBP 832
USDJPY -5
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -1M
EURUSD 86K
AUDUSD 11K
EURGBP -4K
USDJPY 818
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8 069.60 USD
Pior negociação: -4 519 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +105.28 USD
Máxima perda consecutiva: -528.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCRCo-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Sem comentários
2026.01.08 01:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
