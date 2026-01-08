SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ny5329
Yong Lian Ning

Ny5329

Yong Lian Ning
0 avis
Fiabilité
193 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 3 170%
BCRCo-REAL
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
99 288
Bénéfice trades:
63 948 (64.40%)
Perte trades:
35 340 (35.59%)
Meilleure transaction:
8 069.60 USD
Pire transaction:
-4 519.25 USD
Bénéfice brut:
868 930.01 USD (18 397 563 pips)
Perte brute:
-721 525.53 USD (19 353 390 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (105.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
18 228.77 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.19%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
746
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
6.70
Longs trades:
48 362 (48.71%)
Courts trades:
50 926 (51.29%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
1.48 USD
Bénéfice moyen:
13.59 USD
Perte moyenne:
-20.42 USD
Pertes consécutives maximales:
41 (-528.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-20 406.04 USD (20)
Croissance mensuelle:
2.70%
Prévision annuelle:
32.76%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
21 998.23 USD (21.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.04% (21 998.23 USD)
Par fonds propres:
0.09% (53.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 95795
EURUSD 2052
AUDUSD 789
EURGBP 648
USDJPY 4
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 142K
EURUSD 3.4K
AUDUSD 1.4K
EURGBP 832
USDJPY -5
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1M
EURUSD 86K
AUDUSD 11K
EURGBP -4K
USDJPY 818
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 069.60 USD
Pire transaction: -4 519 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +105.28 USD
Perte consécutive maximale: -528.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BCRCo-REAL" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Aucun avis
2026.01.08 01:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.