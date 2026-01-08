- Incremento
Total de Trades:
99 457
Transacciones Rentables:
64 057 (64.40%)
Transacciones Irrentables:
35 400 (35.59%)
Mejor transacción:
8 069.60 USD
Peor transacción:
-4 519.25 USD
Beneficio Bruto:
869 588.17 USD (18 434 416 pips)
Pérdidas Brutas:
-721 875.13 USD (19 381 752 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (105.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18 228.77 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
76.75%
Carga máxima del depósito:
0.42%
Último trade:
12 minutos
Trades a la semana:
916
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
6.71
Transacciones Largas:
48 429 (48.69%)
Transacciones Cortas:
51 028 (51.31%)
Factor de Beneficio:
1.20
Beneficio Esperado:
1.49 USD
Beneficio medio:
13.58 USD
Pérdidas medias:
-20.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
41 (-528.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20 406.04 USD (20)
Crecimiento al mes:
2.95%
Pronóstico anual:
35.77%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
21 998.23 USD (21.77%)
Reducción relativa:
De balance:
36.04% (21 998.23 USD)
De fondos:
0.36% (227.23 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95964
|EURUSD
|2052
|AUDUSD
|789
|EURGBP
|648
|USDJPY
|4
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|142K
|EURUSD
|3.4K
|AUDUSD
|1.4K
|EURGBP
|832
|USDJPY
|-5
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-1M
|EURUSD
|86K
|AUDUSD
|11K
|EURGBP
|-4K
|USDJPY
|818
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
Mejor transacción: +8 069.60 USD
Peor transacción: -4 519 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +105.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -528.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCRCo-REAL" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
|
FBS-Real-7
|7.38 × 488
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
