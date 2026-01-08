СигналыРазделы
Yong Lian Ning

Ny5329

Yong Lian Ning
0 отзывов
Надежность
193 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 3 170%
BCRCo-REAL
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
99 288
Прибыльных трейдов:
63 948 (64.40%)
Убыточных трейдов:
35 340 (35.59%)
Лучший трейд:
8 069.60 USD
Худший трейд:
-4 519.25 USD
Общая прибыль:
868 930.01 USD (18 397 563 pips)
Общий убыток:
-721 525.53 USD (19 353 390 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (105.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
18 228.77 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
98.68%
Макс. загрузка депозита:
0.23%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
748
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
6.70
Длинных трейдов:
48 362 (48.71%)
Коротких трейдов:
50 926 (51.29%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
1.48 USD
Средняя прибыль:
13.59 USD
Средний убыток:
-20.42 USD
Макс. серия проигрышей:
41 (-528.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-20 406.04 USD (20)
Прирост в месяц:
2.70%
Годовой прогноз:
32.76%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
21 998.23 USD (21.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.04% (21 998.23 USD)
По эквити:
0.14% (88.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 95795
EURUSD 2052
AUDUSD 789
EURGBP 648
USDJPY 4
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 142K
EURUSD 3.4K
AUDUSD 1.4K
EURGBP 832
USDJPY -5
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -1M
EURUSD 86K
AUDUSD 11K
EURGBP -4K
USDJPY 818
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8 069.60 USD
Худший трейд: -4 519 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +105.28 USD
Макс. убыток в серии: -528.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCRCo-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Нет отзывов
2026.01.08 01:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ny5329
30 USD в месяц
3 170%
0
0
USD
63K
USD
193
99%
99 288
64%
99%
1.20
1.48
USD
36%
1:400
Копировать

