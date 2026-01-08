- Прирост
Всего трейдов:
99 288
Прибыльных трейдов:
63 948 (64.40%)
Убыточных трейдов:
35 340 (35.59%)
Лучший трейд:
8 069.60 USD
Худший трейд:
-4 519.25 USD
Общая прибыль:
868 930.01 USD (18 397 563 pips)
Общий убыток:
-721 525.53 USD (19 353 390 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (105.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
18 228.77 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
98.68%
Макс. загрузка депозита:
0.23%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
748
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
6.70
Длинных трейдов:
48 362 (48.71%)
Коротких трейдов:
50 926 (51.29%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
1.48 USD
Средняя прибыль:
13.59 USD
Средний убыток:
-20.42 USD
Макс. серия проигрышей:
41 (-528.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-20 406.04 USD (20)
Прирост в месяц:
2.70%
Годовой прогноз:
32.76%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
21 998.23 USD (21.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.04% (21 998.23 USD)
По эквити:
0.14% (88.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95795
|EURUSD
|2052
|AUDUSD
|789
|EURGBP
|648
|USDJPY
|4
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|142K
|EURUSD
|3.4K
|AUDUSD
|1.4K
|EURGBP
|832
|USDJPY
|-5
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-1M
|EURUSD
|86K
|AUDUSD
|11K
|EURGBP
|-4K
|USDJPY
|818
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8 069.60 USD
Худший трейд: -4 519 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +105.28 USD
Макс. убыток в серии: -528.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCRCo-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
|
FBS-Real-7
|7.38 × 488
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
