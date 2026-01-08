信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Ny5329
Yong Lian Ning

Ny5329

Yong Lian Ning
0条评论
可靠性
193
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 3 173%
BCRCo-REAL
1:400
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
99 324
盈利交易:
63 972 (64.40%)
亏损交易:
35 352 (35.59%)
最好交易:
8 069.60 USD
最差交易:
-4 519.25 USD
毛利:
869 115.22 USD (18 406 157 pips)
毛利亏损:
-721 661.77 USD (19 364 118 pips)
最大连续赢利:
47 (105.28 USD)
最大连续盈利:
18 228.77 USD (25)
夏普比率:
0.02
交易活动:
98.68%
最大入金加载:
0.39%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
783
平均持有时间:
3 小时
采收率:
6.70
长期交易:
48 378 (48.71%)
短期交易:
50 946 (51.29%)
利润因子:
1.20
预期回报:
1.48 USD
平均利润:
13.59 USD
平均损失:
-20.41 USD
最大连续失误:
41 (-528.30 USD)
最大连续亏损:
-20 406.04 USD (20)
每月增长:
2.72%
年度预测:
33.06%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
21 998.23 USD (21.77%)
相对跌幅:
结余:
36.04% (21 998.23 USD)
净值:
0.36% (227.23 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 95831
EURUSD 2052
AUDUSD 789
EURGBP 648
USDJPY 4
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 142K
EURUSD 3.4K
AUDUSD 1.4K
EURGBP 832
USDJPY -5
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -1M
EURUSD 86K
AUDUSD 11K
EURGBP -4K
USDJPY 818
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8 069.60 USD
最差交易: -4 519 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +105.28 USD
最大连续亏损: -528.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BCRCo-REAL 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.08 01:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Ny5329
每月30 USD
3 173%
0
0
USD
63K
USD
193
99%
99 324
64%
99%
1.20
1.48
USD
36%
1:400
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载