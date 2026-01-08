- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
99 324
盈利交易:
63 972 (64.40%)
亏损交易:
35 352 (35.59%)
最好交易:
8 069.60 USD
最差交易:
-4 519.25 USD
毛利:
869 115.22 USD (18 406 157 pips)
毛利亏损:
-721 661.77 USD (19 364 118 pips)
最大连续赢利:
47 (105.28 USD)
最大连续盈利:
18 228.77 USD (25)
夏普比率:
0.02
交易活动:
98.68%
最大入金加载:
0.39%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
783
平均持有时间:
3 小时
采收率:
6.70
长期交易:
48 378 (48.71%)
短期交易:
50 946 (51.29%)
利润因子:
1.20
预期回报:
1.48 USD
平均利润:
13.59 USD
平均损失:
-20.41 USD
最大连续失误:
41 (-528.30 USD)
最大连续亏损:
-20 406.04 USD (20)
每月增长:
2.72%
年度预测:
33.06%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
21 998.23 USD (21.77%)
相对跌幅:
结余:
36.04% (21 998.23 USD)
净值:
0.36% (227.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95831
|EURUSD
|2052
|AUDUSD
|789
|EURGBP
|648
|USDJPY
|4
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|142K
|EURUSD
|3.4K
|AUDUSD
|1.4K
|EURGBP
|832
|USDJPY
|-5
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1M
|EURUSD
|86K
|AUDUSD
|11K
|EURGBP
|-4K
|USDJPY
|818
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8 069.60 USD
最差交易: -4 519 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +105.28 USD
最大连续亏损: -528.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BCRCo-REAL 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
|
FBS-Real-7
|7.38 × 488
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3 173%
0
0
USD
USD
63K
USD
USD
193
99%
99 324
64%
99%
1.20
1.48
USD
USD
36%
1:400