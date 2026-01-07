- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
50 (43.10%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (56.90%)
En iyi işlem:
18.82 USD
En kötü işlem:
-11.97 USD
Brüt kâr:
116.34 USD (12 431 pips)
Brüt zarar:
-137.39 USD (13 386 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (6.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.93 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
44.60%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
71 (61.21%)
Satış işlemleri:
45 (38.79%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
2.33 USD
Ortalama zarar:
-2.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-63.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-63.01 USD (8)
Aylık büyüme:
7.22%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.84 USD
Maksimum:
63.01 USD (450.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
10.78% (6.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|USDJPY
|30
|EURUSD
|18
|GBPUSD
|16
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|2
|EURCAD
|2
|GBPCAD
|2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-22
|USDJPY
|-2
|EURUSD
|-1
|GBPUSD
|-3
|AUDUSD
|-2
|EURGBP
|0
|USDCAD
|-2
|USDCHF
|-1
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|3
|EURCAD
|3
|GBPCAD
|4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.9K
|USDJPY
|-159
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|-205
|AUDUSD
|-235
|EURGBP
|18
|USDCAD
|-227
|USDCHF
|-61
|EURAUD
|411
|GBPAUD
|403
|EURCAD
|420
|GBPCAD
|528
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.82 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +6.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
TitanFX-06
|0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
|0.23 × 13
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
Exness-Real17
|0.34 × 422
ThreeTrader-Live
|0.42 × 213
RoboForex-ECN
|0.44 × 676
ICMarketsSC-Live11
|0.51 × 192
VantageInternational-Live 14
|0.58 × 12
ICMarketsSC-Live19
|0.64 × 74
Darwinex-Live
|0.67 × 3
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
AxioryAsia-02Live
|0.85 × 55
Exness-Real29
|1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|1.10 × 97
Not a grid, not a martingale, not a reader of history, not a sitter
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
57
USD
USD
48
100%
116
43%
100%
0.84
-0.18
USD
USD
11%
1:500