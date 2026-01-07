SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / VyaBel
Viacheslav Belkin

VyaBel

Viacheslav Belkin
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
50 (43.10%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (56.90%)
En iyi işlem:
18.82 USD
En kötü işlem:
-11.97 USD
Brüt kâr:
116.34 USD (12 431 pips)
Brüt zarar:
-137.39 USD (13 386 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (6.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.93 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
44.60%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
71 (61.21%)
Satış işlemleri:
45 (38.79%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
2.33 USD
Ortalama zarar:
-2.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-63.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-63.01 USD (8)
Aylık büyüme:
7.22%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.84 USD
Maksimum:
63.01 USD (450.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
10.78% (6.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 36
USDJPY 30
EURUSD 18
GBPUSD 16
AUDUSD 2
EURGBP 2
USDCAD 2
USDCHF 2
EURAUD 2
GBPAUD 2
EURCAD 2
GBPCAD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -22
USDJPY -2
EURUSD -1
GBPUSD -3
AUDUSD -2
EURGBP 0
USDCAD -2
USDCHF -1
EURAUD 3
GBPAUD 3
EURCAD 3
GBPCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.9K
USDJPY -159
EURUSD 25
GBPUSD -205
AUDUSD -235
EURGBP 18
USDCAD -227
USDCHF -61
EURAUD 411
GBPAUD 403
EURCAD 420
GBPCAD 528
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.82 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +6.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
0.23 × 13
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.34 × 422
ThreeTrader-Live
0.42 × 213
RoboForex-ECN
0.44 × 676
ICMarketsSC-Live11
0.51 × 192
VantageInternational-Live 14
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live19
0.64 × 74
Darwinex-Live
0.67 × 3
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
AxioryAsia-02Live
0.85 × 55
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.10 × 97
69 daha fazla...
Not a grid, not a martingale, not a reader of history, not a sitter
İnceleme yok
2026.01.07 12:50
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 5.97% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 12:50
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.69% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
VyaBel
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
57
USD
48
100%
116
43%
100%
0.84
-0.18
USD
11%
1:500
