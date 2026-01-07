SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / VyaBel
Viacheslav Belkin

VyaBel

Viacheslav Belkin
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
116
Bénéfice trades:
50 (43.10%)
Perte trades:
66 (56.90%)
Meilleure transaction:
18.82 USD
Pire transaction:
-11.97 USD
Bénéfice brut:
116.34 USD (12 431 pips)
Perte brute:
-137.39 USD (13 386 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (6.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
30.93 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
44.60%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.33
Longs trades:
71 (61.21%)
Courts trades:
45 (38.79%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-0.18 USD
Bénéfice moyen:
2.33 USD
Perte moyenne:
-2.08 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-63.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-63.01 USD (8)
Croissance mensuelle:
7.22%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
53.84 USD
Maximal:
63.01 USD (450.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
10.78% (6.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 36
USDJPY 30
EURUSD 18
GBPUSD 16
AUDUSD 2
EURGBP 2
USDCAD 2
USDCHF 2
EURAUD 2
GBPAUD 2
EURCAD 2
GBPCAD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -22
USDJPY -2
EURUSD -1
GBPUSD -3
AUDUSD -2
EURGBP 0
USDCAD -2
USDCHF -1
EURAUD 3
GBPAUD 3
EURCAD 3
GBPCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.9K
USDJPY -159
EURUSD 25
GBPUSD -205
AUDUSD -235
EURGBP 18
USDCAD -227
USDCHF -61
EURAUD 411
GBPAUD 403
EURCAD 420
GBPCAD 528
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.82 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +6.54 USD
Perte consécutive maximale: -63.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
0.23 × 13
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.34 × 422
ThreeTrader-Live
0.42 × 213
RoboForex-ECN
0.44 × 676
ICMarketsSC-Live11
0.51 × 192
VantageInternational-Live 14
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live19
0.64 × 74
Darwinex-Live
0.67 × 3
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
AxioryAsia-02Live
0.85 × 55
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.10 × 97
69 plus...
Not a grid, not a martingale, not a reader of history, not a sitter
Aucun avis
2026.01.07 12:50
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 5.97% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 12:50
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.69% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
