Viacheslav Belkin

VyaBel

Viacheslav Belkin
0 отзывов
Надежность
48 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
50 (43.10%)
Убыточных трейдов:
66 (56.90%)
Лучший трейд:
18.82 USD
Худший трейд:
-11.97 USD
Общая прибыль:
116.34 USD (12 431 pips)
Общий убыток:
-137.39 USD (13 386 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (6.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.93 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
44.60%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
71 (61.21%)
Коротких трейдов:
45 (38.79%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-0.18 USD
Средняя прибыль:
2.33 USD
Средний убыток:
-2.08 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-63.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.01 USD (8)
Прирост в месяц:
7.22%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
53.84 USD
Максимальная:
63.01 USD (450.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
10.78% (6.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 36
USDJPY 30
EURUSD 18
GBPUSD 16
AUDUSD 2
EURGBP 2
USDCAD 2
USDCHF 2
EURAUD 2
GBPAUD 2
EURCAD 2
GBPCAD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -22
USDJPY -2
EURUSD -1
GBPUSD -3
AUDUSD -2
EURGBP 0
USDCAD -2
USDCHF -1
EURAUD 3
GBPAUD 3
EURCAD 3
GBPCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -1.9K
USDJPY -159
EURUSD 25
GBPUSD -205
AUDUSD -235
EURGBP 18
USDCAD -227
USDCHF -61
EURAUD 411
GBPAUD 403
EURCAD 420
GBPCAD 528
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.82 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +6.54 USD
Макс. убыток в серии: -63.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
0.23 × 13
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.34 × 422
ThreeTrader-Live
0.42 × 213
RoboForex-ECN
0.44 × 676
ICMarketsSC-Live11
0.51 × 192
VantageInternational-Live 14
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live19
0.64 × 74
Darwinex-Live
0.67 × 3
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
AxioryAsia-02Live
0.85 × 55
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.10 × 97
Not a grid, not a martingale, not a reader of history, not a sitter
Нет отзывов
2026.01.07 12:50
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 5.97% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 12:50
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.69% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
