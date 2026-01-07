SegnaliSezioni
Viacheslav Belkin

VyaBel

Viacheslav Belkin
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
116
Profit Trade:
50 (43.10%)
Loss Trade:
66 (56.90%)
Best Trade:
18.82 USD
Worst Trade:
-11.97 USD
Profitto lordo:
116.34 USD (12 431 pips)
Perdita lorda:
-137.39 USD (13 386 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (6.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.93 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
44.60%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
71 (61.21%)
Short Trade:
45 (38.79%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
2.33 USD
Perdita media:
-2.08 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-63.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.01 USD (8)
Crescita mensile:
7.22%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.84 USD
Massimale:
63.01 USD (450.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.78% (6.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 36
USDJPY 30
EURUSD 18
GBPUSD 16
AUDUSD 2
EURGBP 2
USDCAD 2
USDCHF 2
EURAUD 2
GBPAUD 2
EURCAD 2
GBPCAD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -22
USDJPY -2
EURUSD -1
GBPUSD -3
AUDUSD -2
EURGBP 0
USDCAD -2
USDCHF -1
EURAUD 3
GBPAUD 3
EURCAD 3
GBPCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.9K
USDJPY -159
EURUSD 25
GBPUSD -205
AUDUSD -235
EURGBP 18
USDCAD -227
USDCHF -61
EURAUD 411
GBPAUD 403
EURCAD 420
GBPCAD 528
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.82 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +6.54 USD
Massima perdita consecutiva: -63.01 USD

Not a grid, not a martingale, not a reader of history, not a sitter
Non ci sono recensioni
2026.01.07 12:50
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 5.97% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 12:50
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.69% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
