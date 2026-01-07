- 成长
交易:
116
盈利交易:
50 (43.10%)
亏损交易:
66 (56.90%)
最好交易:
18.82 USD
最差交易:
-11.97 USD
毛利:
116.34 USD (12 431 pips)
毛利亏损:
-137.39 USD (13 386 pips)
最大连续赢利:
5 (6.54 USD)
最大连续盈利:
30.93 USD (2)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
44.60%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.33
长期交易:
71 (61.21%)
短期交易:
45 (38.79%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-0.18 USD
平均利润:
2.33 USD
平均损失:
-2.08 USD
最大连续失误:
8 (-63.01 USD)
最大连续亏损:
-63.01 USD (8)
每月增长:
7.22%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
53.84 USD
最大值:
63.01 USD (450.07%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
10.78% (6.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|USDJPY
|30
|EURUSD
|18
|GBPUSD
|16
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|2
|EURCAD
|2
|GBPCAD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-22
|USDJPY
|-2
|EURUSD
|-1
|GBPUSD
|-3
|AUDUSD
|-2
|EURGBP
|0
|USDCAD
|-2
|USDCHF
|-1
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|3
|EURCAD
|3
|GBPCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.9K
|USDJPY
|-159
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|-205
|AUDUSD
|-235
|EURGBP
|18
|USDCAD
|-227
|USDCHF
|-61
|EURAUD
|411
|GBPAUD
|403
|EURCAD
|420
|GBPCAD
|528
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.82 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +6.54 USD
最大连续亏损: -63.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
VantageInternational-Live 18
|0.23 × 13
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.34 × 422
|
ThreeTrader-Live
|0.42 × 213
|
RoboForex-ECN
|0.44 × 676
|
ICMarketsSC-Live11
|0.51 × 192
|
VantageInternational-Live 14
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live19
|0.64 × 74
|
Darwinex-Live
|0.67 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
AxioryAsia-02Live
|0.85 × 55
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.10 × 97
Not a grid, not a martingale, not a reader of history, not a sitter
