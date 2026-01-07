시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / VyaBel
Viacheslav Belkin

VyaBel

Viacheslav Belkin
0 리뷰
48
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -39%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
136
이익 거래:
59 (43.38%)
손실 거래:
77 (56.62%)
최고의 거래:
18.82 USD
최악의 거래:
-11.97 USD
총 수익:
130.29 USD (13 878 pips)
총 손실:
-152.12 USD (15 052 pips)
연속 최대 이익:
5 (6.54 USD)
연속 최대 이익:
30.93 USD (2)
샤프 비율:
-0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
44.74%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.35
롱(주식매수):
79 (58.09%)
숏(주식차입매도):
57 (41.91%)
수익 요인:
0.86
기대수익:
-0.16 USD
평균 이익:
2.21 USD
평균 손실:
-1.98 USD
연속 최대 손실:
8 (-63.01 USD)
연속 최대 손실:
-63.01 USD (8)
월별 성장률:
9.50%
연간 예측:
115.24%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
53.84 USD
최대한의:
63.01 USD (450.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.04% (30.25 USD)
자본금별:
10.78% (6.18 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 36
USDJPY 30
EURUSD 20
GBPUSD 18
AUDUSD 4
EURGBP 4
USDCAD 4
USDCHF 4
EURAUD 4
GBPAUD 4
EURCAD 4
GBPCAD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -22
USDJPY -2
EURUSD -3
GBPUSD 2
AUDUSD 0
EURGBP -2
USDCAD -6
USDCHF 3
EURAUD 0
GBPAUD 2
EURCAD 4
GBPCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -1.9K
USDJPY -159
EURUSD -211
GBPUSD 356
AUDUSD 63
EURGBP -174
USDCAD -721
USDCHF 245
EURAUD -34
GBPAUD 316
EURCAD 652
GBPCAD 366
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +18.82 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +6.54 USD
연속 최대 손실: -63.01 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
0.23 × 13
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.34 × 422
ThreeTrader-Live
0.42 × 213
RoboForex-ECN
0.44 × 676
ICMarketsSC-Live11
0.51 × 192
VantageInternational-Live 14
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live19
0.64 × 74
Darwinex-Live
0.67 × 3
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
AxioryAsia-02Live
0.85 × 55
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.10 × 97
69 더...
Not a grid, not a martingale, not a reader of history, not a sitter
리뷰 없음
2026.01.07 12:50
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 5.97% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 12:50
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.69% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.