- 자본
- 축소
트레이드:
136
이익 거래:
59 (43.38%)
손실 거래:
77 (56.62%)
최고의 거래:
18.82 USD
최악의 거래:
-11.97 USD
총 수익:
130.29 USD (13 878 pips)
총 손실:
-152.12 USD (15 052 pips)
연속 최대 이익:
5 (6.54 USD)
연속 최대 이익:
30.93 USD (2)
샤프 비율:
-0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
44.74%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.35
롱(주식매수):
79 (58.09%)
숏(주식차입매도):
57 (41.91%)
수익 요인:
0.86
기대수익:
-0.16 USD
평균 이익:
2.21 USD
평균 손실:
-1.98 USD
연속 최대 손실:
8 (-63.01 USD)
연속 최대 손실:
-63.01 USD (8)
월별 성장률:
9.50%
연간 예측:
115.24%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
53.84 USD
최대한의:
63.01 USD (450.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.04% (30.25 USD)
자본금별:
10.78% (6.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|USDJPY
|30
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|18
|AUDUSD
|4
|EURGBP
|4
|USDCAD
|4
|USDCHF
|4
|EURAUD
|4
|GBPAUD
|4
|EURCAD
|4
|GBPCAD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-22
|USDJPY
|-2
|EURUSD
|-3
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|0
|EURGBP
|-2
|USDCAD
|-6
|USDCHF
|3
|EURAUD
|0
|GBPAUD
|2
|EURCAD
|4
|GBPCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-1.9K
|USDJPY
|-159
|EURUSD
|-211
|GBPUSD
|356
|AUDUSD
|63
|EURGBP
|-174
|USDCAD
|-721
|USDCHF
|245
|EURAUD
|-34
|GBPAUD
|316
|EURCAD
|652
|GBPCAD
|366
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18.82 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +6.54 USD
연속 최대 손실: -63.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
VantageInternational-Live 18
|0.23 × 13
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.34 × 422
|
ThreeTrader-Live
|0.42 × 213
|
RoboForex-ECN
|0.44 × 676
|
ICMarketsSC-Live11
|0.51 × 192
|
VantageInternational-Live 14
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live19
|0.64 × 74
|
Darwinex-Live
|0.67 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
AxioryAsia-02Live
|0.85 × 55
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.10 × 97
Not a grid, not a martingale, not a reader of history, not a sitter
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-39%
0
0
USD
USD
57
USD
USD
48
100%
136
43%
100%
0.85
-0.16
USD
USD
48%
1:500