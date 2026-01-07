SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / VyaBel
Viacheslav Belkin

VyaBel

Viacheslav Belkin
0 comentarios
48 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -42%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
156
Transacciones Rentables:
68 (43.58%)
Transacciones Irrentables:
88 (56.41%)
Mejor transacción:
18.82 USD
Peor transacción:
-11.97 USD
Beneficio Bruto:
143.99 USD (15 444 pips)
Pérdidas Brutas:
-169.10 USD (17 212 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (6.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
30.93 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
98.26%
Carga máxima del depósito:
47.06%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
70
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
-0.40
Transacciones Largas:
88 (56.41%)
Transacciones Cortas:
68 (43.59%)
Factor de Beneficio:
0.85
Beneficio Esperado:
-0.16 USD
Beneficio medio:
2.12 USD
Pérdidas medias:
-1.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-63.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-63.01 USD (8)
Crecimiento al mes:
3.15%
Pronóstico anual:
38.19%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
53.84 USD
Máxima:
63.01 USD (450.07%)
Reducción relativa:
De balance:
48.04% (30.25 USD)
De fondos:
11.62% (6.57 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 36
USDJPY 30
EURUSD 22
GBPUSD 20
AUDUSD 6
EURGBP 6
USDCAD 6
USDCHF 6
EURAUD 6
GBPAUD 6
EURCAD 6
GBPCAD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -22
USDJPY -2
EURUSD -5
GBPUSD 6
AUDUSD 4
EURGBP -4
USDCAD -7
USDCHF 4
EURAUD -5
GBPAUD -3
EURCAD 3
GBPCAD 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -1.9K
USDJPY -159
EURUSD -402
GBPUSD 724
AUDUSD 426
EURGBP -283
USDCAD -822
USDCHF 323
EURAUD -710
GBPAUD -356
EURCAD 432
GBPCAD 932
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.82 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +6.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -63.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
0.23 × 13
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.34 × 422
ThreeTrader-Live
0.42 × 213
RoboForex-ECN
0.44 × 676
ICMarketsSC-Live11
0.51 × 192
VantageInternational-Live 14
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live19
0.64 × 74
Darwinex-Live
0.67 × 3
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
AxioryAsia-02Live
0.85 × 55
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.10 × 97
otros 69...
Not a grid, not a martingale, not a reader of history, not a sitter
No hay comentarios
2026.01.07 12:50
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 5.97% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 12:50
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.69% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
VyaBel
30 USD al mes
-42%
0
0
USD
53
USD
48
100%
156
43%
98%
0.85
-0.16
USD
48%
1:500
