- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
156
Transacciones Rentables:
68 (43.58%)
Transacciones Irrentables:
88 (56.41%)
Mejor transacción:
18.82 USD
Peor transacción:
-11.97 USD
Beneficio Bruto:
143.99 USD (15 444 pips)
Pérdidas Brutas:
-169.10 USD (17 212 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (6.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
30.93 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
98.26%
Carga máxima del depósito:
47.06%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
70
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
-0.40
Transacciones Largas:
88 (56.41%)
Transacciones Cortas:
68 (43.59%)
Factor de Beneficio:
0.85
Beneficio Esperado:
-0.16 USD
Beneficio medio:
2.12 USD
Pérdidas medias:
-1.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-63.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-63.01 USD (8)
Crecimiento al mes:
3.15%
Pronóstico anual:
38.19%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
53.84 USD
Máxima:
63.01 USD (450.07%)
Reducción relativa:
De balance:
48.04% (30.25 USD)
De fondos:
11.62% (6.57 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|USDJPY
|30
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|20
|AUDUSD
|6
|EURGBP
|6
|USDCAD
|6
|USDCHF
|6
|EURAUD
|6
|GBPAUD
|6
|EURCAD
|6
|GBPCAD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-22
|USDJPY
|-2
|EURUSD
|-5
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|4
|EURGBP
|-4
|USDCAD
|-7
|USDCHF
|4
|EURAUD
|-5
|GBPAUD
|-3
|EURCAD
|3
|GBPCAD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-1.9K
|USDJPY
|-159
|EURUSD
|-402
|GBPUSD
|724
|AUDUSD
|426
|EURGBP
|-283
|USDCAD
|-822
|USDCHF
|323
|EURAUD
|-710
|GBPAUD
|-356
|EURCAD
|432
|GBPCAD
|932
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +18.82 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +6.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -63.01 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
VantageInternational-Live 18
|0.23 × 13
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.34 × 422
|
ThreeTrader-Live
|0.42 × 213
|
RoboForex-ECN
|0.44 × 676
|
ICMarketsSC-Live11
|0.51 × 192
|
VantageInternational-Live 14
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live19
|0.64 × 74
|
Darwinex-Live
|0.67 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
AxioryAsia-02Live
|0.85 × 55
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.10 × 97
otros 69...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Not a grid, not a martingale, not a reader of history, not a sitter
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-42%
0
0
USD
USD
53
USD
USD
48
100%
156
43%
98%
0.85
-0.16
USD
USD
48%
1:500