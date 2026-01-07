- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
116
Gewinntrades:
50 (43.10%)
Verlusttrades:
66 (56.90%)
Bester Trade:
18.82 USD
Schlechtester Trade:
-11.97 USD
Bruttoprofit:
116.34 USD (12 431 pips)
Bruttoverlust:
-137.39 USD (13 386 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (6.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
30.93 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
44.60%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.33
Long-Positionen:
71 (61.21%)
Short-Positionen:
45 (38.79%)
Profit-Faktor:
0.85
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-63.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-63.01 USD (8)
Wachstum pro Monat :
7.22%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
53.84 USD
Maximaler:
63.01 USD (450.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
10.78% (6.18 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|USDJPY
|30
|EURUSD
|18
|GBPUSD
|16
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|2
|EURCAD
|2
|GBPCAD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-22
|USDJPY
|-2
|EURUSD
|-1
|GBPUSD
|-3
|AUDUSD
|-2
|EURGBP
|0
|USDCAD
|-2
|USDCHF
|-1
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|3
|EURCAD
|3
|GBPCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-1.9K
|USDJPY
|-159
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|-205
|AUDUSD
|-235
|EURGBP
|18
|USDCAD
|-227
|USDCHF
|-61
|EURAUD
|411
|GBPAUD
|403
|EURCAD
|420
|GBPCAD
|528
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +18.82 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -63.01 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
VantageInternational-Live 18
|0.23 × 13
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.34 × 422
|
ThreeTrader-Live
|0.42 × 213
|
RoboForex-ECN
|0.44 × 676
|
ICMarketsSC-Live11
|0.51 × 192
|
VantageInternational-Live 14
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live19
|0.64 × 74
|
Darwinex-Live
|0.67 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
AxioryAsia-02Live
|0.85 × 55
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.10 × 97
noch 69 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Not a grid, not a martingale, not a reader of history, not a sitter
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
0%
0
0
USD
USD
57
USD
USD
48
100%
116
43%
100%
0.84
-0.18
USD
USD
11%
1:500