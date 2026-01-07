SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / VyaBel
Viacheslav Belkin

VyaBel

Viacheslav Belkin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
48 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
0%
RoboForex-ECN-3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
116
Gewinntrades:
50 (43.10%)
Verlusttrades:
66 (56.90%)
Bester Trade:
18.82 USD
Schlechtester Trade:
-11.97 USD
Bruttoprofit:
116.34 USD (12 431 pips)
Bruttoverlust:
-137.39 USD (13 386 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (6.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
30.93 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
44.60%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.33
Long-Positionen:
71 (61.21%)
Short-Positionen:
45 (38.79%)
Profit-Faktor:
0.85
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-63.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-63.01 USD (8)
Wachstum pro Monat :
7.22%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
53.84 USD
Maximaler:
63.01 USD (450.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
10.78% (6.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 36
USDJPY 30
EURUSD 18
GBPUSD 16
AUDUSD 2
EURGBP 2
USDCAD 2
USDCHF 2
EURAUD 2
GBPAUD 2
EURCAD 2
GBPCAD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -22
USDJPY -2
EURUSD -1
GBPUSD -3
AUDUSD -2
EURGBP 0
USDCAD -2
USDCHF -1
EURAUD 3
GBPAUD 3
EURCAD 3
GBPCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -1.9K
USDJPY -159
EURUSD 25
GBPUSD -205
AUDUSD -235
EURGBP 18
USDCAD -227
USDCHF -61
EURAUD 411
GBPAUD 403
EURCAD 420
GBPCAD 528
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.82 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -63.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
0.23 × 13
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.34 × 422
ThreeTrader-Live
0.42 × 213
RoboForex-ECN
0.44 × 676
ICMarketsSC-Live11
0.51 × 192
VantageInternational-Live 14
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live19
0.64 × 74
Darwinex-Live
0.67 × 3
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
AxioryAsia-02Live
0.85 × 55
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.10 × 97
noch 69 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Not a grid, not a martingale, not a reader of history, not a sitter
Keine Bewertungen
2026.01.07 12:50
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 5.97% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 12:50
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.69% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
VyaBel
30 USD pro Monat
0%
0
0
USD
57
USD
48
100%
116
43%
100%
0.84
-0.18
USD
11%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.