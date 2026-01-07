SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / VyaBel
Viacheslav Belkin

VyaBel

Viacheslav Belkin
0 comentários
Confiabilidade
48 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
0%
RoboForex-ECN-3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
116
Negociações com lucro:
50 (43.10%)
Negociações com perda:
66 (56.90%)
Melhor negociação:
18.82 USD
Pior negociação:
-11.97 USD
Lucro bruto:
116.34 USD (12 431 pips)
Perda bruta:
-137.39 USD (13 386 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (6.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.93 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
44.60%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.33
Negociações longas:
71 (61.21%)
Negociações curtas:
45 (38.79%)
Fator de lucro:
0.85
Valor esperado:
-0.18 USD
Lucro médio:
2.33 USD
Perda média:
-2.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-63.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.01 USD (8)
Crescimento mensal:
7.22%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
53.84 USD
Máximo:
63.01 USD (450.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.78% (6.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 36
USDJPY 30
EURUSD 18
GBPUSD 16
AUDUSD 2
EURGBP 2
USDCAD 2
USDCHF 2
EURAUD 2
GBPAUD 2
EURCAD 2
GBPCAD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -22
USDJPY -2
EURUSD -1
GBPUSD -3
AUDUSD -2
EURGBP 0
USDCAD -2
USDCHF -1
EURAUD 3
GBPAUD 3
EURCAD 3
GBPCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -1.9K
USDJPY -159
EURUSD 25
GBPUSD -205
AUDUSD -235
EURGBP 18
USDCAD -227
USDCHF -61
EURAUD 411
GBPAUD 403
EURCAD 420
GBPCAD 528
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.82 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +6.54 USD
Máxima perda consecutiva: -63.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
0.23 × 13
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.34 × 422
ThreeTrader-Live
0.42 × 213
RoboForex-ECN
0.44 × 676
ICMarketsSC-Live11
0.51 × 192
VantageInternational-Live 14
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live19
0.64 × 74
Darwinex-Live
0.67 × 3
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
AxioryAsia-02Live
0.85 × 55
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.10 × 97
69 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Not a grid, not a martingale, not a reader of history, not a sitter
Sem comentários
2026.01.07 12:50
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 5.97% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 12:50
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.69% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
VyaBel
30 USD por mês
0%
0
0
USD
57
USD
48
100%
116
43%
100%
0.84
-0.18
USD
11%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.