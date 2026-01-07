シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / VyaBel
Viacheslav Belkin

VyaBel

Viacheslav Belkin
レビュー0件
信頼性
48週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
0%
RoboForex-ECN-3
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
116
利益トレード:
50 (43.10%)
損失トレード:
66 (56.90%)
ベストトレード:
18.82 USD
最悪のトレード:
-11.97 USD
総利益:
116.34 USD (12 431 pips)
総損失:
-137.39 USD (13 386 pips)
最大連続の勝ち:
5 (6.54 USD)
最大連続利益:
30.93 USD (2)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
44.60%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.33
長いトレード:
71 (61.21%)
短いトレード:
45 (38.79%)
プロフィットファクター:
0.85
期待されたペイオフ:
-0.18 USD
平均利益:
2.33 USD
平均損失:
-2.08 USD
最大連続の負け:
8 (-63.01 USD)
最大連続損失:
-63.01 USD (8)
月間成長:
7.22%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
53.84 USD
最大の:
63.01 USD (450.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
10.78% (6.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 36
USDJPY 30
EURUSD 18
GBPUSD 16
AUDUSD 2
EURGBP 2
USDCAD 2
USDCHF 2
EURAUD 2
GBPAUD 2
EURCAD 2
GBPCAD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -22
USDJPY -2
EURUSD -1
GBPUSD -3
AUDUSD -2
EURGBP 0
USDCAD -2
USDCHF -1
EURAUD 3
GBPAUD 3
EURCAD 3
GBPCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -1.9K
USDJPY -159
EURUSD 25
GBPUSD -205
AUDUSD -235
EURGBP 18
USDCAD -227
USDCHF -61
EURAUD 411
GBPAUD 403
EURCAD 420
GBPCAD 528
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18.82 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +6.54 USD
最大連続損失: -63.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
0.23 × 13
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.34 × 422
ThreeTrader-Live
0.42 × 213
RoboForex-ECN
0.44 × 676
ICMarketsSC-Live11
0.51 × 192
VantageInternational-Live 14
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live19
0.64 × 74
Darwinex-Live
0.67 × 3
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
AxioryAsia-02Live
0.85 × 55
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.10 × 97
69 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Not a grid, not a martingale, not a reader of history, not a sitter
レビューなし
2026.01.07 12:50
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 5.97% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 12:50
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.69% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
VyaBel
30 USD/月
0%
0
0
USD
57
USD
48
100%
116
43%
100%
0.84
-0.18
USD
11%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください