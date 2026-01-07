- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
116
利益トレード:
50 (43.10%)
損失トレード:
66 (56.90%)
ベストトレード:
18.82 USD
最悪のトレード:
-11.97 USD
総利益:
116.34 USD (12 431 pips)
総損失:
-137.39 USD (13 386 pips)
最大連続の勝ち:
5 (6.54 USD)
最大連続利益:
30.93 USD (2)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
44.60%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.33
長いトレード:
71 (61.21%)
短いトレード:
45 (38.79%)
プロフィットファクター:
0.85
期待されたペイオフ:
-0.18 USD
平均利益:
2.33 USD
平均損失:
-2.08 USD
最大連続の負け:
8 (-63.01 USD)
最大連続損失:
-63.01 USD (8)
月間成長:
7.22%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
53.84 USD
最大の:
63.01 USD (450.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
10.78% (6.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|USDJPY
|30
|EURUSD
|18
|GBPUSD
|16
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|2
|EURCAD
|2
|GBPCAD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-22
|USDJPY
|-2
|EURUSD
|-1
|GBPUSD
|-3
|AUDUSD
|-2
|EURGBP
|0
|USDCAD
|-2
|USDCHF
|-1
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|3
|EURCAD
|3
|GBPCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-1.9K
|USDJPY
|-159
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|-205
|AUDUSD
|-235
|EURGBP
|18
|USDCAD
|-227
|USDCHF
|-61
|EURAUD
|411
|GBPAUD
|403
|EURCAD
|420
|GBPCAD
|528
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.82 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +6.54 USD
最大連続損失: -63.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
VantageInternational-Live 18
|0.23 × 13
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.34 × 422
|
ThreeTrader-Live
|0.42 × 213
|
RoboForex-ECN
|0.44 × 676
|
ICMarketsSC-Live11
|0.51 × 192
|
VantageInternational-Live 14
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live19
|0.64 × 74
|
Darwinex-Live
|0.67 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
AxioryAsia-02Live
|0.85 × 55
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.10 × 97
Not a grid, not a martingale, not a reader of history, not a sitter
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
57
USD
USD
48
100%
116
43%
100%
0.84
-0.18
USD
USD
11%
1:500