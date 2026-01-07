SinyallerBölümler
Chi Ping Choi

TraderK Art of trading

Chi Ping Choi
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 1%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
179
Kârla kapanan işlemler:
129 (72.06%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (27.93%)
En iyi işlem:
73.05 HKD
En kötü işlem:
-59.17 HKD
Brüt kâr:
864.55 HKD (11 943 pips)
Brüt zarar:
-425.91 HKD (5 138 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (38.38 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
166.12 HKD (5)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
89.73%
Maks. mevduat yükü:
1.15%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
181
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
3.95
Alış işlemleri:
99 (55.31%)
Satış işlemleri:
80 (44.69%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
2.45 HKD
Ortalama kâr:
6.70 HKD
Ortalama zarar:
-8.52 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.92 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.18 HKD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.96 HKD
Maksimum:
111.18 HKD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.37% (111.18 HKD)
Varlığa göre:
0.88% (265.82 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 179
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 56
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.05 HKD
En kötü işlem: -59 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +38.38 HKD
Maksimum ardışık zarar: -5.92 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
https://www.instagram.com/traderk_trader/

I show you the art of trading
İnceleme yok
2026.01.07 14:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 13:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 12:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 12:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.