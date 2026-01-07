- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
179
Kârla kapanan işlemler:
129 (72.06%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (27.93%)
En iyi işlem:
73.05 HKD
En kötü işlem:
-59.17 HKD
Brüt kâr:
864.55 HKD (11 943 pips)
Brüt zarar:
-425.91 HKD (5 138 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (38.38 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
166.12 HKD (5)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
89.73%
Maks. mevduat yükü:
1.15%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
181
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
3.95
Alış işlemleri:
99 (55.31%)
Satış işlemleri:
80 (44.69%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
2.45 HKD
Ortalama kâr:
6.70 HKD
Ortalama zarar:
-8.52 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.92 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.18 HKD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.96 HKD
Maksimum:
111.18 HKD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.37% (111.18 HKD)
Varlığa göre:
0.88% (265.82 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|56
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +73.05 HKD
En kötü işlem: -59 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +38.38 HKD
Maksimum ardışık zarar: -5.92 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
https://www.instagram.com/traderk_trader/
I show you the art of trading
İnceleme yok
