СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TraderK Art of trading
Chi Ping Choi

TraderK Art of trading

Chi Ping Choi
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 14%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 211
Прибыльных трейдов:
1 561 (70.60%)
Убыточных трейдов:
650 (29.40%)
Лучший трейд:
257.96 HKD
Худший трейд:
-480.12 HKD
Общая прибыль:
11 407.49 HKD (156 643 pips)
Общий убыток:
-7 133.77 HKD (88 116 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (2 002.55 HKD)
Макс. прибыль в серии:
2 002.55 HKD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
68.02%
Макс. загрузка депозита:
6.46%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
2212
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
1 122 (50.75%)
Коротких трейдов:
1 089 (49.25%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
1.93 HKD
Средняя прибыль:
7.31 HKD
Средний убыток:
-10.98 HKD
Макс. серия проигрышей:
10 (-2 432.36 HKD)
Макс. убыток в серии:
-2 432.36 HKD (10)
Прирост в месяц:
14.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.96 HKD
Максимальная:
2 432.36 HKD (6.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.68% (2 432.36 HKD)
По эквити:
15.95% (5 421.65 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2211
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 550
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 70K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +257.96 HKD
Худший трейд: -480 HKD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +2 002.55 HKD
Макс. убыток в серии: -2 432.36 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
https://www.instagram.com/traderk_trader/

I show you the art of trading
Нет отзывов
2026.01.12 02:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 14:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 13:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 12:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 12:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TraderK Art of trading
999 USD в месяц
14%
0
0
USD
34K
HKD
1
100%
2 211
70%
68%
1.59
1.93
HKD
16%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.