- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 211
Прибыльных трейдов:
1 561 (70.60%)
Убыточных трейдов:
650 (29.40%)
Лучший трейд:
257.96 HKD
Худший трейд:
-480.12 HKD
Общая прибыль:
11 407.49 HKD (156 643 pips)
Общий убыток:
-7 133.77 HKD (88 116 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (2 002.55 HKD)
Макс. прибыль в серии:
2 002.55 HKD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
68.02%
Макс. загрузка депозита:
6.46%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
2212
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
1 122 (50.75%)
Коротких трейдов:
1 089 (49.25%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
1.93 HKD
Средняя прибыль:
7.31 HKD
Средний убыток:
-10.98 HKD
Макс. серия проигрышей:
10 (-2 432.36 HKD)
Макс. убыток в серии:
-2 432.36 HKD (10)
Прирост в месяц:
14.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.96 HKD
Максимальная:
2 432.36 HKD (6.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.68% (2 432.36 HKD)
По эквити:
15.95% (5 421.65 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2211
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|550
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|70K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +257.96 HKD
Худший трейд: -480 HKD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +2 002.55 HKD
Макс. убыток в серии: -2 432.36 HKD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
https://www.instagram.com/traderk_trader/
I show you the art of trading
I show you the art of trading
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
34K
HKD
HKD
1
100%
2 211
70%
68%
1.59
1.93
HKD
HKD
16%
1:500