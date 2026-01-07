- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
405
Negociações com lucro:
286 (70.61%)
Negociações com perda:
119 (29.38%)
Melhor negociação:
73.05 HKD
Pior negociação:
-84.55 HKD
Lucro bruto:
1 826.66 HKD (25 316 pips)
Perda bruta:
-869.15 HKD (10 422 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (38.38 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
166.12 HKD (5)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
82.96%
Depósito máximo carregado:
1.37%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
406
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
7.31
Negociações longas:
211 (52.10%)
Negociações curtas:
194 (47.90%)
Fator de lucro:
2.10
Valor esperado:
2.36 HKD
Lucro médio:
6.39 HKD
Perda média:
-7.30 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-6.69 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-130.96 HKD (2)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.96 HKD
Máximo:
130.96 HKD (0.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.37% (111.18 HKD)
Pelo Capital Líquido:
1.17% (355.58 HKD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|405
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|123
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +73.05 HKD
Pior negociação: -85 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +38.38 HKD
Máxima perda consecutiva: -6.69 HKD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
31K
HKD
HKD
1
100%
405
70%
83%
2.10
2.36
HKD
HKD
1%
1:500