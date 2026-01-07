SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / TraderK Art of trading
Chi Ping Choi

TraderK Art of trading

Chi Ping Choi
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2026 3%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
405
Negociações com lucro:
286 (70.61%)
Negociações com perda:
119 (29.38%)
Melhor negociação:
73.05 HKD
Pior negociação:
-84.55 HKD
Lucro bruto:
1 826.66 HKD (25 316 pips)
Perda bruta:
-869.15 HKD (10 422 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (38.38 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
166.12 HKD (5)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
82.96%
Depósito máximo carregado:
1.37%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
406
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
7.31
Negociações longas:
211 (52.10%)
Negociações curtas:
194 (47.90%)
Fator de lucro:
2.10
Valor esperado:
2.36 HKD
Lucro médio:
6.39 HKD
Perda média:
-7.30 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-6.69 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-130.96 HKD (2)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.96 HKD
Máximo:
130.96 HKD (0.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.37% (111.18 HKD)
Pelo Capital Líquido:
1.17% (355.58 HKD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 405
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 123
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +73.05 HKD
Pior negociação: -85 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +38.38 HKD
Máxima perda consecutiva: -6.69 HKD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
https://www.instagram.com/traderk_trader/

I show you the art of trading
Sem comentários
2026.01.07 14:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 13:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 12:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 12:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
