SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TraderK Art of trading
Chi Ping Choi

TraderK Art of trading

Chi Ping Choi
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2026 1%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
179
Bénéfice trades:
129 (72.06%)
Perte trades:
50 (27.93%)
Meilleure transaction:
73.05 HKD
Pire transaction:
-59.17 HKD
Bénéfice brut:
864.55 HKD (11 943 pips)
Perte brute:
-425.91 HKD (5 138 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (38.38 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
166.12 HKD (5)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
89.73%
Charge de dépôt maximale:
1.15%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
181
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
3.95
Longs trades:
99 (55.31%)
Courts trades:
80 (44.69%)
Facteur de profit:
2.03
Rendement attendu:
2.45 HKD
Bénéfice moyen:
6.70 HKD
Perte moyenne:
-8.52 HKD
Pertes consécutives maximales:
3 (-5.92 HKD)
Perte consécutive maximale:
-111.18 HKD (2)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.96 HKD
Maximal:
111.18 HKD (0.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.37% (111.18 HKD)
Par fonds propres:
0.88% (265.82 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 179
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 56
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 6.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +73.05 HKD
Pire transaction: -59 HKD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +38.38 HKD
Perte consécutive maximale: -5.92 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
https://www.instagram.com/traderk_trader/

I show you the art of trading
Aucun avis
2026.01.07 14:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 13:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 12:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 12:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TraderK Art of trading
999 USD par mois
1%
0
0
USD
30K
HKD
1
100%
179
72%
90%
2.02
2.45
HKD
1%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.