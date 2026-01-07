- Croissance
Trades:
179
Bénéfice trades:
129 (72.06%)
Perte trades:
50 (27.93%)
Meilleure transaction:
73.05 HKD
Pire transaction:
-59.17 HKD
Bénéfice brut:
864.55 HKD (11 943 pips)
Perte brute:
-425.91 HKD (5 138 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (38.38 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
166.12 HKD (5)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
89.73%
Charge de dépôt maximale:
1.15%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
181
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
3.95
Longs trades:
99 (55.31%)
Courts trades:
80 (44.69%)
Facteur de profit:
2.03
Rendement attendu:
2.45 HKD
Bénéfice moyen:
6.70 HKD
Perte moyenne:
-8.52 HKD
Pertes consécutives maximales:
3 (-5.92 HKD)
Perte consécutive maximale:
-111.18 HKD (2)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.96 HKD
Maximal:
111.18 HKD (0.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.37% (111.18 HKD)
Par fonds propres:
0.88% (265.82 HKD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|56
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|6.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +73.05 HKD
Pire transaction: -59 HKD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +38.38 HKD
Perte consécutive maximale: -5.92 HKD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
