Chi Ping Choi

TraderK Art of trading

Chi Ping Choi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2026 1%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
179
Profit Trade:
129 (72.06%)
Loss Trade:
50 (27.93%)
Best Trade:
73.05 HKD
Worst Trade:
-59.17 HKD
Profitto lordo:
864.55 HKD (11 943 pips)
Perdita lorda:
-425.91 HKD (5 138 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (38.38 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
166.12 HKD (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
89.73%
Massimo carico di deposito:
1.15%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
181
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
3.95
Long Trade:
99 (55.31%)
Short Trade:
80 (44.69%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
2.45 HKD
Profitto medio:
6.70 HKD
Perdita media:
-8.52 HKD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.92 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-111.18 HKD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.96 HKD
Massimale:
111.18 HKD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.37% (111.18 HKD)
Per equità:
0.88% (265.82 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 179
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 56
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.05 HKD
Worst Trade: -59 HKD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +38.38 HKD
Massima perdita consecutiva: -5.92 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
https://www.instagram.com/traderk_trader/

I show you the art of trading
Non ci sono recensioni
2026.01.07 14:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 13:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 12:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 12:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
