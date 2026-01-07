- Crescita
Trade:
179
Profit Trade:
129 (72.06%)
Loss Trade:
50 (27.93%)
Best Trade:
73.05 HKD
Worst Trade:
-59.17 HKD
Profitto lordo:
864.55 HKD (11 943 pips)
Perdita lorda:
-425.91 HKD (5 138 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (38.38 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
166.12 HKD (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
89.73%
Massimo carico di deposito:
1.15%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
181
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
3.95
Long Trade:
99 (55.31%)
Short Trade:
80 (44.69%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
2.45 HKD
Profitto medio:
6.70 HKD
Perdita media:
-8.52 HKD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.92 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-111.18 HKD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.96 HKD
Massimale:
111.18 HKD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.37% (111.18 HKD)
Per equità:
0.88% (265.82 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|56
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +73.05 HKD
Worst Trade: -59 HKD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +38.38 HKD
Massima perdita consecutiva: -5.92 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
https://www.instagram.com/traderk_trader/
I show you the art of trading
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
1%
0
0
USD
USD
30K
HKD
HKD
1
100%
179
72%
90%
2.02
2.45
HKD
HKD
1%
1:500