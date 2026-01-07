SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TraderK Art of trading
Chi Ping Choi

TraderK Art of trading

Chi Ping Choi
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2026 14%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 217
Transacciones Rentables:
1 566 (70.63%)
Transacciones Irrentables:
651 (29.36%)
Mejor transacción:
257.96 HKD
Peor transacción:
-480.12 HKD
Beneficio Bruto:
11 427.78 HKD (156 935 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 153.32 HKD (88 360 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (2 002.55 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 002.55 HKD (19)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
68.02%
Carga máxima del depósito:
6.46%
Último trade:
3 minutos
Trades a la semana:
2221
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
1.76
Transacciones Largas:
1 127 (50.83%)
Transacciones Cortas:
1 090 (49.17%)
Factor de Beneficio:
1.60
Beneficio Esperado:
1.93 HKD
Beneficio medio:
7.30 HKD
Pérdidas medias:
-10.99 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-2 432.36 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 432.36 HKD (10)
Crecimiento al mes:
14.25%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.96 HKD
Máxima:
2 432.36 HKD (6.68%)
Reducción relativa:
De balance:
6.68% (2 432.36 HKD)
De fondos:
15.95% (5 421.65 HKD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2217
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 551
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 70K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +257.96 HKD
Peor transacción: -480 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +2 002.55 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 432.36 HKD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
https://www.instagram.com/traderk_trader/

I show you the art of trading
No hay comentarios
2026.01.12 02:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 14:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 13:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 12:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 12:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TraderK Art of trading
999 USD al mes
14%
0
0
USD
34K
HKD
1
100%
2 217
70%
68%
1.59
1.93
HKD
16%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.