信号 / MetaTrader 4 / TraderK Art of trading
Chi Ping Choi

TraderK Art of trading

Chi Ping Choi
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2026 3%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
405
盈利交易:
286 (70.61%)
亏损交易:
119 (29.38%)
最好交易:
73.05 HKD
最差交易:
-84.55 HKD
毛利:
1 826.66 HKD (25 316 pips)
毛利亏损:
-869.15 HKD (10 422 pips)
最大连续赢利:
13 (38.38 HKD)
最大连续盈利:
166.12 HKD (5)
夏普比率:
0.18
交易活动:
82.96%
最大入金加载:
1.37%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
405
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
7.31
长期交易:
211 (52.10%)
短期交易:
194 (47.90%)
利润因子:
2.10
预期回报:
2.36 HKD
平均利润:
6.39 HKD
平均损失:
-7.30 HKD
最大连续失误:
3 (-6.69 HKD)
最大连续亏损:
-130.96 HKD (2)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.96 HKD
最大值:
130.96 HKD (0.43%)
相对跌幅:
结余:
0.37% (111.18 HKD)
净值:
1.17% (355.58 HKD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 405
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 123
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +73.05 HKD
最差交易: -85 HKD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +38.38 HKD
最大连续亏损: -6.69 HKD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
https://www.instagram.com/traderk_trader/

I show you the art of trading
没有评论
2026.01.07 14:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 13:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 12:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 12:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载