- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
405
盈利交易:
286 (70.61%)
亏损交易:
119 (29.38%)
最好交易:
73.05 HKD
最差交易:
-84.55 HKD
毛利:
1 826.66 HKD (25 316 pips)
毛利亏损:
-869.15 HKD (10 422 pips)
最大连续赢利:
13 (38.38 HKD)
最大连续盈利:
166.12 HKD (5)
夏普比率:
0.18
交易活动:
82.96%
最大入金加载:
1.37%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
405
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
7.31
长期交易:
211 (52.10%)
短期交易:
194 (47.90%)
利润因子:
2.10
预期回报:
2.36 HKD
平均利润:
6.39 HKD
平均损失:
-7.30 HKD
最大连续失误:
3 (-6.69 HKD)
最大连续亏损:
-130.96 HKD (2)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.96 HKD
最大值:
130.96 HKD (0.43%)
相对跌幅:
结余:
0.37% (111.18 HKD)
净值:
1.17% (355.58 HKD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|405
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|123
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +73.05 HKD
最差交易: -85 HKD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +38.38 HKD
最大连续亏损: -6.69 HKD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
