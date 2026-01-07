- 자본
- 축소
트레이드:
2 211
이익 거래:
1 561 (70.60%)
손실 거래:
650 (29.40%)
최고의 거래:
257.96 HKD
최악의 거래:
-480.12 HKD
총 수익:
11 407.49 HKD (156 643 pips)
총 손실:
-7 133.77 HKD (88 116 pips)
연속 최대 이익:
19 (2 002.55 HKD)
연속 최대 이익:
2 002.55 HKD (19)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
68.02%
최대 입금량:
6.46%
최근 거래:
5 분 전
주별 거래 수:
2213
평균 유지 시간:
9 분
회복 요인:
1.76
롱(주식매수):
1 122 (50.75%)
숏(주식차입매도):
1 089 (49.25%)
수익 요인:
1.60
기대수익:
1.93 HKD
평균 이익:
7.31 HKD
평균 손실:
-10.98 HKD
연속 최대 손실:
10 (-2 432.36 HKD)
연속 최대 손실:
-2 432.36 HKD (10)
월별 성장률:
14.25%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.96 HKD
최대한의:
2 432.36 HKD (6.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.68% (2 432.36 HKD)
자본금별:
15.95% (5 421.65 HKD)
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +257.96 HKD
최악의 거래: -480 HKD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +2 002.55 HKD
연속 최대 손실: -2 432.36 HKD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
I show you the art of trading
I show you the art of trading
리뷰 없음
