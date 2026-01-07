シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TraderK Art of trading
Chi Ping Choi

TraderK Art of trading

Chi Ping Choi
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 3%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
405
利益トレード:
286 (70.61%)
損失トレード:
119 (29.38%)
ベストトレード:
73.05 HKD
最悪のトレード:
-84.55 HKD
総利益:
1 826.66 HKD (25 316 pips)
総損失:
-869.15 HKD (10 422 pips)
最大連続の勝ち:
13 (38.38 HKD)
最大連続利益:
166.12 HKD (5)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
82.96%
最大入金額:
1.37%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
405
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
7.31
長いトレード:
211 (52.10%)
短いトレード:
194 (47.90%)
プロフィットファクター:
2.10
期待されたペイオフ:
2.36 HKD
平均利益:
6.39 HKD
平均損失:
-7.30 HKD
最大連続の負け:
3 (-6.69 HKD)
最大連続損失:
-130.96 HKD (2)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.96 HKD
最大の:
130.96 HKD (0.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.37% (111.18 HKD)
エクイティによる:
1.17% (355.58 HKD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 405
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 123
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +73.05 HKD
最悪のトレード: -85 HKD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +38.38 HKD
最大連続損失: -6.69 HKD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
https://www.instagram.com/traderk_trader/

I show you the art of trading
レビューなし
2026.01.07 14:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 13:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 12:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 12:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください