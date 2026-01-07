- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
405
利益トレード:
286 (70.61%)
損失トレード:
119 (29.38%)
ベストトレード:
73.05 HKD
最悪のトレード:
-84.55 HKD
総利益:
1 826.66 HKD (25 316 pips)
総損失:
-869.15 HKD (10 422 pips)
最大連続の勝ち:
13 (38.38 HKD)
最大連続利益:
166.12 HKD (5)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
82.96%
最大入金額:
1.37%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
405
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
7.31
長いトレード:
211 (52.10%)
短いトレード:
194 (47.90%)
プロフィットファクター:
2.10
期待されたペイオフ:
2.36 HKD
平均利益:
6.39 HKD
平均損失:
-7.30 HKD
最大連続の負け:
3 (-6.69 HKD)
最大連続損失:
-130.96 HKD (2)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.96 HKD
最大の:
130.96 HKD (0.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.37% (111.18 HKD)
エクイティによる:
1.17% (355.58 HKD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|405
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|123
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +73.05 HKD
最悪のトレード: -85 HKD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +38.38 HKD
最大連続損失: -6.69 HKD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
https://www.instagram.com/traderk_trader/
I show you the art of trading
I show you the art of trading
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
3%
0
0
USD
USD
31K
HKD
HKD
1
100%
405
70%
83%
2.10
2.36
HKD
HKD
1%
1:500