Signale / MetaTrader 4 / TraderK Art of trading
Chi Ping Choi

TraderK Art of trading

Chi Ping Choi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 3%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
405
Gewinntrades:
286 (70.61%)
Verlusttrades:
119 (29.38%)
Bester Trade:
73.05 HKD
Schlechtester Trade:
-84.55 HKD
Bruttoprofit:
1 826.66 HKD (25 316 pips)
Bruttoverlust:
-869.15 HKD (10 422 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (38.38 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
166.12 HKD (5)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
82.96%
Max deposit load:
1.37%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
406
Durchschn. Haltezeit:
2 Minuten
Erholungsfaktor:
7.31
Long-Positionen:
211 (52.10%)
Short-Positionen:
194 (47.90%)
Profit-Faktor:
2.10
Mathematische Gewinnerwartung:
2.36 HKD
Durchschnittlicher Profit:
6.39 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.30 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-6.69 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-130.96 HKD (2)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.96 HKD
Maximaler:
130.96 HKD (0.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.37% (111.18 HKD)
Kapital:
1.17% (355.58 HKD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 405
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 123
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +73.05 HKD
Schlechtester Trade: -85 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.38 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.69 HKD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
https://www.instagram.com/traderk_trader/

I show you the art of trading
Keine Bewertungen
2026.01.07 14:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 13:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 12:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 12:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
