- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
405
Gewinntrades:
286 (70.61%)
Verlusttrades:
119 (29.38%)
Bester Trade:
73.05 HKD
Schlechtester Trade:
-84.55 HKD
Bruttoprofit:
1 826.66 HKD (25 316 pips)
Bruttoverlust:
-869.15 HKD (10 422 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (38.38 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
166.12 HKD (5)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
82.96%
Max deposit load:
1.37%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
406
Durchschn. Haltezeit:
2 Minuten
Erholungsfaktor:
7.31
Long-Positionen:
211 (52.10%)
Short-Positionen:
194 (47.90%)
Profit-Faktor:
2.10
Mathematische Gewinnerwartung:
2.36 HKD
Durchschnittlicher Profit:
6.39 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.30 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-6.69 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-130.96 HKD (2)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.96 HKD
Maximaler:
130.96 HKD (0.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.37% (111.18 HKD)
Kapital:
1.17% (355.58 HKD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|405
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|123
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +73.05 HKD
Schlechtester Trade: -85 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.38 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.69 HKD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
