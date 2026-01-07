- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
64 (73.56%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (26.44%)
En iyi işlem:
21.91 USD
En kötü işlem:
-46.34 USD
Brüt kâr:
195.11 USD (259 959 pips)
Brüt zarar:
-199.19 USD (52 394 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (16.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.47 USD (4)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
5.55%
Maks. mevduat yükü:
2.05%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
52 (59.77%)
Satış işlemleri:
35 (40.23%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
3.05 USD
Ortalama zarar:
-8.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-106.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-106.82 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
76.92 USD
Maksimum:
106.91 USD (5.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.27% (106.91 USD)
Varlığa göre:
0.36% (7.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|USTEC
|19
|BTCUSD
|12
|US500
|12
|US30
|6
|EURNZD
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURAUD
|2
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|2
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|CHFJPY
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-55
|USTEC
|8
|BTCUSD
|22
|US500
|4
|US30
|15
|EURNZD
|2
|EURUSD
|0
|USDCHF
|0
|EURAUD
|0
|GBPCAD
|-2
|EURCAD
|-1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|0
|EURGBP
|0
|CHFJPY
|-1
|USDCAD
|-1
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-9.6K
|USTEC
|17K
|BTCUSD
|74K
|US500
|3.5K
|US30
|122K
|EURNZD
|438
|EURUSD
|29
|USDCHF
|30
|EURAUD
|45
|GBPCAD
|-173
|EURCAD
|-119
|GBPUSD
|57
|EURCHF
|0
|EURGBP
|13
|CHFJPY
|-115
|USDCAD
|-68
|AUDUSD
|119
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.91 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +16.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -106.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 36
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 18
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
itexsys-Platform
|0.60 × 5
|
VantageInternational-Live 5
|0.69 × 78
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
VTMarkets-Live
|0.73 × 145
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.01 × 183
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
TriEdge Combo Signals blends trend-following, mean reversion, and breakout logic into one streamlined alert system. Trades trigger only when strategies align (confluence) and market conditions pass built-in risk filters (volatility, spread/liquidity, session timing). Risk is controlled with adaptive position sizing, ATR-based stops, dynamic take-profit scaling, and maximum daily/weekly loss guardrails to reduce drawdowns and avoid overtrading. Designed for consistent execution across changing market regimes—strong trends, ranges, and high-volatility spikes.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
2
100%
87
73%
6%
0.97
-0.05
USD
USD
5%
1:500