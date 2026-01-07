SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TriEdge Combo
Ting Wei Loo

TriEdge Combo

Ting Wei Loo
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
64 (73.56%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (26.44%)
En iyi işlem:
21.91 USD
En kötü işlem:
-46.34 USD
Brüt kâr:
195.11 USD (259 959 pips)
Brüt zarar:
-199.19 USD (52 394 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (16.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.47 USD (4)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
5.55%
Maks. mevduat yükü:
2.05%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
52 (59.77%)
Satış işlemleri:
35 (40.23%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
3.05 USD
Ortalama zarar:
-8.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-106.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-106.82 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
76.92 USD
Maksimum:
106.91 USD (5.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.27% (106.91 USD)
Varlığa göre:
0.36% (7.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 20
USTEC 19
BTCUSD 12
US500 12
US30 6
EURNZD 2
EURUSD 2
USDCHF 2
EURAUD 2
GBPCAD 2
EURCAD 2
GBPUSD 1
EURCHF 1
EURGBP 1
CHFJPY 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -55
USTEC 8
BTCUSD 22
US500 4
US30 15
EURNZD 2
EURUSD 0
USDCHF 0
EURAUD 0
GBPCAD -2
EURCAD -1
GBPUSD 1
EURCHF 0
EURGBP 0
CHFJPY -1
USDCAD -1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -9.6K
USTEC 17K
BTCUSD 74K
US500 3.5K
US30 122K
EURNZD 438
EURUSD 29
USDCHF 30
EURAUD 45
GBPCAD -173
EURCAD -119
GBPUSD 57
EURCHF 0
EURGBP 13
CHFJPY -115
USDCAD -68
AUDUSD 119
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.91 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +16.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -106.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.11 × 18
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
itexsys-Platform
0.60 × 5
VantageInternational-Live 5
0.69 × 78
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
VTMarkets-Live
0.73 × 145
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.01 × 183
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
82 daha fazla...
TriEdge Combo Signals blends trend-following, mean reversion, and breakout logic into one streamlined alert system. Trades trigger only when strategies align (confluence) and market conditions pass built-in risk filters (volatility, spread/liquidity, session timing). Risk is controlled with adaptive position sizing, ATR-based stops, dynamic take-profit scaling, and maximum daily/weekly loss guardrails to reduce drawdowns and avoid overtrading. Designed for consistent execution across changing market regimes—strong trends, ranges, and high-volatility spikes.
İnceleme yok
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.